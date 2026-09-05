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Calcio | 05 settembre 2026, 20:14

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Carocci croce e delizia, lo Speranza esordisce con un pareggio in casa dell'Old Boys Rensen

Lorenzo Carocci

Lorenzo Carocci

Lo Speranza inaugura il cammino in Coppa Liguria di Prima Categoria con un buon pareggio in trasferta.

La formazione di mister Ponte ha avuto l'occasione di sbloccare il risultato a metà ripresa, ma Carocci si è visto respingere da Poggi il calcio di rigore concesso ai rossoverdi.

L'Old Boys ha invece sfruttato al meglio la propria chance dagli undici metri, con Rusca che, a un quarto d'ora dal termine, ha portato avanti i padroni di casa.

Lo Speranza non si è però arreso e all'85' ha trovato il meritato pareggio proprio con Carocci, bravo a riscattarsi dopo l'errore dal dischetto e a fissare il risultato sull'1-1.

Domani è in programma la seconda gara della prima giornata, con il Sassello che affronterà la Rossiglionese.


 

Redazione

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