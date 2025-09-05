 / Calcio

Calcio | 05 settembre 2025, 17:13

Calcio, Seconda Categoria. Ventiquattro squadre nei due gironi ponentini, Nolese e Spotornese nel Girone B

Oggi pomeriggio le Delegazioni di Savona e Genova hanno confermato la composizione dei nuovi gironi di Seconda Categoria 

Ecco i raggruppamenti ponentini
 

Girone “A” – Demandato alla Delegazione Provinciale di Imperia

ALBINGAUNIA SPORT ALB. “UNDER 21” – Ammessa Campionato Superiore

ARGENTINA ARMA – Ammessa Campionato Superiore

BORGHETTO 1968 Sq. “B” – Ammessa Campionato Superiore

CARLIN’S BOYS – Ammessa Campionato Superiore

GOLFO DIANESE 1923 Sq. “B” – Ammessa Campionato Superiore

ONEGLIA CALCIO “UNDER 21” – Ammessa Campionato Superiore

POLISPORTIVA SANREMO 2000 – Ammessa Campionato Superiore

REAL SANTO STEFANO CALCIO   

RIVA LIGURE – Ammessa Campionato Superiore

SAN BARTOLOMEO CERVO – Ammessa Campionato Superiore

VALLECROSIA ACADEMY

VILLANOVESE A.S.D.
 

Girone “B” – Demandato alla Delegazione Provinciale di Savona

BARDINETO

CARCARESE “UNDER 21” – Ammessa Campionato Superiore

GIUSVALLA F.C. – Ammessa Campionato Superiore

MALLARE

MURIALDO – Ammessa Campionato Superiore

NOLESE R.G. 1946 2001

PALLARE CALCIO

PLODIO 1997

PRIAMAR 1942 LIGURIA A.S.D.

ROCCHETTESE

SASSELLO – Ammessa Campionato Superiore

SPOTORNESE CALCIO

Redazione

