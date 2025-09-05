Calcio, Seconda Categoria. Ventiquattro squadre nei due gironi ponentini, Nolese e Spotornese nel Girone B

Oggi pomeriggio le Delegazioni di Savona e Genova hanno confermato la composizione dei nuovi gironi di Seconda Categoria
Ecco i raggruppamenti ponentini
Girone “A” – Demandato alla Delegazione Provinciale di Imperia
ALBINGAUNIA SPORT ALB. “UNDER 21” – Ammessa Campionato Superiore
ARGENTINA ARMA – Ammessa Campionato Superiore
BORGHETTO 1968 Sq. “B” – Ammessa Campionato Superiore
CARLIN’S BOYS – Ammessa Campionato Superiore
GOLFO DIANESE 1923 Sq. “B” – Ammessa Campionato Superiore
ONEGLIA CALCIO “UNDER 21” – Ammessa Campionato Superiore
POLISPORTIVA SANREMO 2000 – Ammessa Campionato Superiore
REAL SANTO STEFANO CALCIO
RIVA LIGURE – Ammessa Campionato Superiore
SAN BARTOLOMEO CERVO – Ammessa Campionato Superiore
VALLECROSIA ACADEMY
VILLANOVESE A.S.D.
Girone “B” – Demandato alla Delegazione Provinciale di Savona
BARDINETO
CARCARESE “UNDER 21” – Ammessa Campionato Superiore
GIUSVALLA F.C. – Ammessa Campionato Superiore
MALLARE
MURIALDO – Ammessa Campionato Superiore
NOLESE R.G. 1946 2001
PALLARE CALCIO
PLODIO 1997
PRIAMAR 1942 LIGURIA A.S.D.
ROCCHETTESE
SASSELLO – Ammessa Campionato Superiore
SPOTORNESE CALCIO