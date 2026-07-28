Calcio | Vado. Il ds Mancuso al termine del ritiro: "Serie C altra galassia, ma abbiamo voglia di emergere" (VIDEO)

Si è concluso nello splendido scenario alpino di Sauze d'Oulx il ritiro estivo del Vado, una tappa fondamentale per mettere benzina nelle gambe e cementare lo spirito di un gruppo atteso da una svolta storica: il debutto nel calcio professionistico. Ai microfoni di SvSport, il direttore sportivo Mancuso ha tracciato un bilancio lucido e dettagliato di queste intense settimane di lavoro in Alta Valle di Susa, analizzando a 360 gradi il momento della squadra, le strategie di mercato e la filosofia impressa dal tecnico Matteo Pastorino.

Una chiacchierata franca che fotografa una realtà societaria perfettamente cosciente del radicale cambio di categoria e le dinamiche di negoziazione cambiano rispetto alla Serie D — ma fortemente fiduciosa nei propri mezzi e guidata da una dote imprescindibile: la fame di emergere.