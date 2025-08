La nota verdeblu:

"La società annuncia di aver contrattualizzato le prestazioni calcistiche di Andrea Pescio.

L'esterno classe 2005 torna a vestire verdeblù dopo 2 stagioni passate con le maglie del Pietra Ligure in eccellenza e con il Ceriale in promozione l'ultima stagione, con i quali raggiunge la finale di Coppa Italia 2024/25.

Ben tornato sulla nave LEZE Andrea, una volta pirata, lo si è per sempre.

In bocca al lupo Andrea per la stagione".