Rari Nantes Savona. Il club sull'esclusione dell'Amatori dal bando per la Zanelli: "Prendiamo atto e rimaniamo in attesa"

Dopo l'esclusione dell'Amatori Nuoto Savona dalla gara per l'affidamento della gestione della Piscina Zanelli — decisione resa nota tramite pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Savona — arriva anche la reazione della Rari Nantes Savona: la società biancorossa ora si trova in pole position per lo scorrimento della graduatoria.

Con un comunicato essenziale e misurato, il club del presidente Polti ha preso posizione sulla vicenda:

"È stato reso noto oggi, tramite pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Savona, l'esito della gara per l'affidamento della gestione del Polo Natatorio 'Zanelli'. Nella determina si specifica che, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, viene esclusa dalla gara l'Amatori Nuoto Savona così come previsto nella comunicazione pubblicata sull'albo Pretorio. Prendiamo atto di questa decisione del Comune e restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni come previsto nel provvedimento."

Un tono istituzionale e prudente, che evita ogni commento sul merito dell'esclusione — legata ai controlli sui pagamenti di IMU, TARI e TASI da parte dell'Amatori Nuoto — e si limita a registrare l'atto amministrativo, senza cavalcare la notizia né sbilanciarsi su un esito che, formalmente, non è ancora definitivo.