Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Inizia il cammino anche per Pietra Ligure e Millesimo, sulla loro strada Busalla e Rivasamba

Archiviate le tre gare di ieri, è arrivato il momento di completare il quadro dell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza.
Dopo i pareggi per Carcarese e San Francesco Loano, toccherà infatti al Pietra Ligure scendere in campo, dopo un precampionato che ha lasciato intravedere buone cose per la squadra di mister Moraglia.
Ora però scattano le gare ufficiali e il primo step per i biancocelesti si chiama Busalla. A differenza delle squadre di Battistel e Lupo, il cammino del Pietra inizierà in trasferta, per poi disputare tra sette giorni la gara di ritorno tra le mura del Devincenzi.
Primo affaccio sull'Eccellenza anche per il Millesimo, contro un Rivasamba che nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di antagonista principale nei confronti del Celle Varazze. Un buon stress test per la nuova rosa di mister Macchia, attesa dai propri tifosi alle 18 nella tana del "Viglino".
Il quadro degli appuntamenti odierni
Busalla - Pietra Ligure ore 18
Millesimo - Rivasamba ore 18
Arenzano - Golfo Paradiso ore 18
Genova Calcio - Voltrese ore 18
Molassana - Bogliasco ore 17:30