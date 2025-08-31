Coppa Italia di Serie D. Esame reciproco per Vado e Sanremese, il Celle Varazze si misura con il Sestri Levante

Vado - Sanremese nel corso degli anni è diventata un appuntamento ormai irrinunciabile.

La sfida tra rossoblù e matuziani ha infatti spesso aperto la stagione con la gara di Coppa, ma mai come quest'anno c'è curiosità su cosa possa raccontare il rettangolo verde.

Le ambizioni delle squadre sono note. Il Vado, pur cercando di tenere un profilo basso, ha riproposto ai nastri di partenza una rosa d'altissima qualità, mentre i ponentini del presidente Masu vogliono tornare a respirare l'aria dell'alta classifica, dopo una campagna estiva ricca di nuovi arrivi.

Inoltre, sul sintetico del Chittolina si confronteranno due generazioni diverse di tecnici, come Roselli e Moro.

Vado e Sanremese hanno infatti messo in campo approcci quasi agli antipodi durante il precampionato: diretti e verticali i rossoblù, mentre i biancazzurri hanno puntato con costanza sul possesso palla e sul fraseggio insistito.

Il fischio d’inizio è fissato alle 16: dirigerà Volpi di La Spezia.



Seconda gara, nel giro di una settimana, invece, per il Celle Varazze.

I biancoblù, dopo il passaggio del turno ottenuto contro l'Imperia, sono pronti ad affrontare il Sestri Levante. Contro i rossoblù servirà un approccio diverso rispetto a quello mostrato contro i nerazzurri, ma il valore dell'avversario aiuterà la squadra biancoblù a mantenere la spina inserita fin da subito.

La tripla mossa di mercato che ha visto arrivare all'Olmo-Ferro Giolfo, Limongelli e Salvadori potrebbe infatti rappresentare la cartina tornasole su equilibir tecnici ancora fisiologicamente da affinare, dopo l'arrivo nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

La gara del Sivori inizierà alle 17:30, arbitra Framba di Torino.