Calcio | Sassello. Mimmo Nuzzo è il nuovo direttore sportivo, ingaggiati tanti giovani per la squadra di mister Musso

La nota del club:

Novità sul versante societario, Cosimo Nuzzo per tutti Mimmo è il nuovo direttore sportivo, affiancherà Gianni Tardito nel nuovo ruolo di team manager. Dopo esperienze nel calcio dilettantistico e professionistico, tra tutte Albissola e Finale, ritorna ad impegnarsi nella squadra del suo paese.

Il presidente Alberto Piombo: "Sarà una stagione più lunga, con squadre più strutturate e trasferte più impegnative. Sappiamo che non sarà semplice, ma vogliamo provarci. L'obiettivo è rimanere in questa categoria per portare il nome di Sassello su nuovi campi della Liguria e l'esperienza di Mimmo sarà sicuramente di aiuto".

Confermato invece lo staff tecnico della scorsa stagione con il tandem Fabio Musso e Massimiliano Sanna alla guida della squadra e Livio Quintavalle preparatore dei portieri.

Tranne il portiere Giuseppe Paonessa che lascia per dedicarsi alla famiglia, sono confermati in blocco i giocatori che hanno concluso il campionato della scorsa stagione. A loro si aggiungono un nutrito gruppo di giovani: Luca Palumbo classe 2005; Alberto Oddera, Aristide Noro, Matteo Masio e Tommaso Delfino classe 2003; Stefano Zoppi, Simone Sarpa e Ludovico Testori classe 2001.