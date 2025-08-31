Calcio. La Carcarese piange Adriano Goso, è morto l'ex presidente biancorosso

Un altro lutto ha colpito il calcio valbormidese nelle ultime ore.

E' infatti venuto a mancare Adriano Goso, ex presidente della Carcarese.

A darne notizia è stato lo stesso sodalizio biancorosso:

"Addio ad Adriano Goso.

Se ne va un’altra pezzo di storia della Carcarese, per un decennio è stato il nostro presidente. Anni che tutti i tifosi ricordano con grande nostalgia e affetto. Nel 2005 si avvicinò ai colori biancorossi per seguire suo figlio. Quando arrivò la Carcarese era in Prima Categoria, la portò subito in Promozione e la stagione successiva è nel cuore di tanti biancorossi: 4 i derby con la Cairese, un Corrent strapieno, tutta Carcare biancorossa. Alcune annate non sono state semplici, come la stagione 2011-2012, avevi scelto il nostro attuale presidente Alessandro Ferrero come allenatore della prima squadra, l’attuale vicepresidente Stefano Quaini era medico sociale. Allora raggiungemmo la salvezza in Promozione con Procopio capitano, giocatori come Marotta, Tranchida e una marea di ragazzini che avevano esordito in campionato. Gioie e sofferenze, ricordi indelebili, anni meravigliosi. Proprio qualche mese fa ci hai fatto i complimenti per aver raggiunto l’Eccellenza, i colori biancorossi non li hai mai dimenticati e non possiamo che esserti grati. Grazie di tutto presidente, fai buon viaggio!

Da parte di tutta la società le più sentite condoglianze alla moglie Lorena, ai figli Elisabetta e Nicolò e a tutta la famiglia Goso"