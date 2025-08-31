Calcio, Coppa Promozione. Legino e Savona sono pronte al primo derby, in serata chiude il programma Ceriale - Baia Alassio

Si preannuncia una stagione particolarmente battagliata in Promozione, con il Savona che, sulla carta, è pronto a paritre un passo avanti rispetto alle proprie avversarie.

La squadra di Cola riceverà però l'immediato "benvenuto" dal Legino, per uno dei derby che si preannuncia tra i più sentiti del girone. La gara, come risaputo, si disputerà alle 18 al Picasso di Quilano.

A completare il girone B, sempre alle 18:00, Bragno - Albissole, sul rettangolo in erba naturale del Lionello Rizzo di Cairo Montenotte, l'occasione migliore per i primi riscontri dalle rose dei tecnici Ferraro e Cattardico.

Tempo di primi feedback anhce nel girone A. Ad aprire le danze, saranno il nuovo Finale di Diego Alessi e il giovane Pontelungo di Zanardini (ore 18:00). A chiudere i lprogramma, alle 20:00, sarà invece il Ceriale a dare il bentornato in categoria alla Baia Alassio Auxilium.