Calcio, la Serie D riapre i battenti: Celle Varazze-Derthona in campo, il racconto dall'Olmo-Ferro (LIVE)

CELLE VARAZZE - DERTHONA 0-1 (3' Buongiorno rig.)
59' Tocila per Ceccarini e Daffonchio per Buongiorno nel Derthona, Bovio per Annaloro nel Celle Varazze
56' fiammata del Derthona con il tiro cross di Artiglia, fondamentale l'intervento di Atzori a mettere in angolo
54' Patti spende il fallo tattico per fermare Graziani, ammonito il centrocampista piemontese
53' Derthona momentaneamente in nove dopo il colpo accusato da Bortoletti, con la nuova regola il giocatore, dopo l'intervento della panchina, deve restare fuori dal campo un minuto
49' altro affondo a sinistra di Traniello, traversone basso per Donaggio anticipato dall'intervento decisivo di Manzi, bravo a deviare con la punta dei guantoni e a tagliare fuori causa il numero dieci di casa
48' combinazione nello stretto Traniello-Graziani-Donaggio, il capitano biancoblu si gira in area non riuscendo però a inquadrare lo specchio col mancino
46' al via la ripresa, nel Derthona in campo Patti per Scienza
SECONDO TEMPO
Finisce il primo tempo, Derthona avanti di un gol ma sotto di un uomo all'Olmo-Ferro: decide al momento la rete di Buongiorno su rigore in avvio, ma i Leoncelli sono in dieci dal 21' per il rosso diretto a Nobile. Tra poco il racconto della ripresa
45'+2' Squarzoni di controbalzo dal limite sulla respinta corta della difesa bianconera, pallone colpito troppo con l'esterno che si perde sopra la traversa
45' quattro minuti di recupero
43' uscita a vuoto di Manzi sul traversone dalla sinistra di Marino, non ne approfitta il Celle Varazze
37' altra ondata biancoblu, destro dal limite di Traniello completamente fuori misura, sta mancando lucidità alle Civette negli ultimi venti metri
32' si va da una parte all'altra senza sosta, ci prova anche Miragliotta in diagonale, il numero uno piemontese blocca in sicurezza
31' rischia però in ripartenza la squadra di Amirante, Artiglia si libera sulla destra, converge al limite scaricando un destro potente che non sorprende Atzori
30' ancora Celle Varazze: Donaggio cambia gioco su Miragliotta, premiata la sovrapposizione di Lustosa che rientra calciando sul primo palo col sinistro, Manzi in tuffo risponde presente
28' rimessa laterale lunghissima di Ghigliotti, raccoglie Traniello sul secondo palo, calciando però debolmente da buona posizione
26' mister Cacciatore arretra Bortoletti sulla linea difensiva, al momento nessuna sostituzione dopo il rosso al numero ventitrè piemontese
23' punizione di Graziani dal vertice, pallone debole e rasoterra fermato dalla barriera. Cambia lo scenario del match dopo l'espulsione di Nobile, nel frattempo cooling break
21' DERTHONA IN DIECI UOMINI: rosso diretto a Nobile, punito il fallo da ultimo uomo su Traniello. Proteste bianconere
20' angolo sul primo palo di Scienza, si avvita Stanga che mette di poco sopra la traversa
19' Artiglia trova spazio a sinistra, cross in mezzo dove Marino, rischiando qualcosa di troppo, mette in angolo
17' primo squillo del Celle Varazze, traversone basso di Graziani, girata col destro di Donaggio che Manzi controlla senza problemi
16' nonostante la temperatura sopra i 30 gradi c'è tanto agonismo in campo, ritmi piuttosto frizzanti e squadre che non si risparmiano
13' nel Derthona in campo due ex Celle Varazze della passata stagione, Stanga e Bortoletti, oltre al direttore sportivo Simone Ciancio
10' Amirante con un 4-3-3 molto aperto, davanti giocano Lustosa-Donaggio-Traniello, Squarzoni è il mediano con Graziani e Annaloro mezz'ali
7' inizio in salita per le Civette con il penalty trasformato dai piemontesi, ingenua la difesa di casa nell'occasione, con Ghigliotti e Padovan coinvolti nella dinamica, è scattato anche il giallo per il numero diciotto biancoblu
3' BUONGIORNO! DERTHONA IN VANTAGGIO! Dagli undici metri non sbaglia il centravanti dei Leoncelli, piattone destro aperto a spiazzare Atzori, 0-1 alla Natta
3' RIGORE PER IL DERTHONA! Buongiorno messo giù in area da un avversario, il direttore di gara indica il dischetto
2' completo bianco per il Celle Varazze, Derthona in tenuta nera
1' si parte! Giornata caldissima a Celle, circa 300 spettatori sugli spalti, con rappresentanza ospite giunta da Tortona
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CELLE VARAZZE: Atzori, Miragliotta, Ghigliotti, Squarzoni, Donaggio, Lustosa, Padovan, Annaloro, Graziani, Marino, Traniello. A disposizione: Mitu, Arata, Di Battista, Mataloni, Bovio, Armini, Ressia, Calcagno, Chiaia. Allenatore: Amirante
DERTHONA: Manzi, Stanga, Cesari, Moriano, Scienza, Buongiorno, Artiglia, Ceccarini, Bortoletti, Nobile, Gerbino. A disposizione: Bosco, Polizzi, Daffonchio, Gozzo, Tocila, Gilli, Patti, Scalzi, Lovaglio. Allenatore: Cacciatore
Arbitro: Ghanim di Saronno
Assistenti: Filipponi di Monza e Valdivia di Milano