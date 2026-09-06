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Calcio | 06 settembre 2026, 14:55

Calcio, la Serie D riapre i battenti: Celle Varazze-Derthona in campo, il racconto dall'Olmo-Ferro (LIVE)

Civette del nuovo tecnico Amirante per partire col piede giusto dopo un'estate travagliata, entusiasmo ritrovato anche in casa piemontese dopo il ripescaggio

Calcio, la Serie D riapre i battenti: Celle Varazze-Derthona in campo, il racconto dall'Olmo-Ferro (LIVE)

CELLE VARAZZE - DERTHONA  0-1  (3' Buongiorno rig.)

59' Tocila per Ceccarini e Daffonchio per Buongiorno nel Derthona, Bovio per Annaloro nel Celle Varazze

56' fiammata del Derthona con il tiro cross di Artiglia, fondamentale l'intervento di Atzori a mettere in angolo

54' Patti spende il fallo tattico per fermare Graziani, ammonito il centrocampista piemontese

53' Derthona momentaneamente in nove dopo il colpo accusato da Bortoletti, con la nuova regola il giocatore, dopo l'intervento della panchina, deve restare fuori dal campo un minuto

49' altro affondo a sinistra di Traniello, traversone basso per Donaggio anticipato dall'intervento decisivo di Manzi, bravo a deviare con la punta dei guantoni e a tagliare fuori causa il numero dieci di casa

48' combinazione nello stretto Traniello-Graziani-Donaggio, il capitano biancoblu si gira in area non riuscendo però a inquadrare lo specchio col mancino

46' al via la ripresa, nel Derthona in campo Patti per Scienza

SECONDO TEMPO

 

Finisce il primo tempo, Derthona avanti di un gol ma sotto di un uomo all'Olmo-Ferro: decide al momento la rete di Buongiorno su rigore in avvio, ma i Leoncelli sono in dieci dal 21' per il rosso diretto a Nobile. Tra poco il racconto della ripresa

45'+2' Squarzoni di controbalzo dal limite sulla respinta corta della difesa bianconera, pallone colpito troppo con l'esterno che si perde sopra la traversa

45' quattro minuti di recupero

43' uscita a vuoto di Manzi sul traversone dalla sinistra di Marino, non ne approfitta il Celle Varazze

37' altra ondata biancoblu, destro dal limite di Traniello completamente fuori misura, sta mancando lucidità alle Civette negli ultimi venti metri

32' si va da una parte all'altra senza sosta, ci prova anche Miragliotta in diagonale, il numero uno piemontese blocca in sicurezza

31' rischia però in ripartenza la squadra di Amirante, Artiglia si libera sulla destra, converge al limite scaricando un destro potente che non sorprende Atzori

30' ancora Celle Varazze: Donaggio cambia gioco su Miragliotta, premiata la sovrapposizione di Lustosa che rientra calciando sul primo palo col sinistro, Manzi in tuffo risponde presente 

28' rimessa laterale lunghissima di Ghigliotti, raccoglie Traniello sul secondo palo, calciando però debolmente da buona posizione

26' mister Cacciatore arretra Bortoletti sulla linea difensiva, al momento nessuna sostituzione dopo il rosso al numero ventitrè piemontese

23' punizione di Graziani dal vertice, pallone debole e rasoterra fermato dalla barriera. Cambia lo scenario del match dopo l'espulsione di Nobile, nel frattempo cooling break

21' DERTHONA IN DIECI UOMINI: rosso diretto a Nobile, punito il fallo da ultimo uomo su Traniello. Proteste bianconere

20' angolo sul primo palo di Scienza, si avvita Stanga che mette di poco sopra la traversa

19' Artiglia trova spazio a sinistra, cross in mezzo dove Marino, rischiando qualcosa di troppo, mette in angolo

17' primo squillo del Celle Varazze, traversone basso di Graziani, girata col destro di Donaggio che Manzi controlla senza problemi

16' nonostante la temperatura sopra i 30 gradi c'è tanto agonismo in campo, ritmi piuttosto frizzanti e squadre che non si risparmiano

13' nel Derthona in campo due ex Celle Varazze della passata stagione, Stanga e Bortoletti, oltre al direttore sportivo Simone Ciancio

10' Amirante con un 4-3-3 molto aperto, davanti giocano Lustosa-Donaggio-Traniello, Squarzoni è il mediano con Graziani e Annaloro mezz'ali 

7' inizio in salita per le Civette con il penalty trasformato dai piemontesi, ingenua la difesa di casa nell'occasione, con Ghigliotti e Padovan coinvolti nella dinamica, è scattato anche il giallo per il numero diciotto biancoblu

3' BUONGIORNO! DERTHONA IN VANTAGGIO! Dagli undici metri non sbaglia il centravanti dei Leoncelli, piattone destro aperto a spiazzare Atzori, 0-1 alla Natta

3' RIGORE PER IL DERTHONA! Buongiorno messo giù in area da un avversario, il direttore di gara indica il dischetto

2' completo bianco per il Celle Varazze, Derthona in tenuta nera

1' si parte! Giornata caldissima a Celle, circa 300 spettatori sugli spalti, con rappresentanza ospite giunta da Tortona

PRIMO TEMPO 

Formazioni

CELLE VARAZZE: Atzori, Miragliotta, Ghigliotti, Squarzoni, Donaggio, Lustosa, Padovan, Annaloro, Graziani, Marino, Traniello. A disposizione: Mitu, Arata, Di Battista, Mataloni, Bovio, Armini, Ressia, Calcagno, Chiaia. Allenatore: Amirante

DERTHONA: Manzi, Stanga, Cesari, Moriano, Scienza, Buongiorno, Artiglia, Ceccarini, Bortoletti, Nobile, Gerbino. A disposizione: Bosco, Polizzi, Daffonchio, Gozzo, Tocila, Gilli, Patti, Scalzi, Lovaglio. Allenatore: Cacciatore 

Arbitro: Ghanim di Saronno 

Assistenti: Filipponi di Monza e Valdivia di Milano

Paolo Garassino

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