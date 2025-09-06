Calciomercato. Il Cisano si muove ancora, in difesa arriva Andrea Badano

Settembre e arrivato e il calciomercato è giunto ormai alle battute finali.

Tante squadre stanno mettendo a segno gli ultimi colpi e tra di esse c'è anche il Cisano.

Al "Raimondo" mister Porcella ha infatti presentato Andrea Badano, difensore classe 2004 in arrivo dal Pietra Ligure.

Badano ha disputato la trafila nel vivaio biancoceleste, fino ad entrare nelle rosa della Juniores e dell'Under 21 biancoceleste

Per il Cisano potrebbe non essere l'ultima operazione in entrata, qualcosa potrebbe infatti ancora accadere nella settimana che sta per iniziare.