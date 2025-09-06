Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Le prime designazioni per i gironi ponentini

GIRONE 1
BORDIGHERA SANT'AMPELIO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
OSPEDALETTI CALCIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
GIRONE 2
ANDORA 1966 – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
VIRTUS SANREMESE CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
GIRONE 3
BORGHETTO S.S. 1968 – CISANO
Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)
SAN FILIPPO NERI ALBENGA – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Christopher Canino (Albenga)
GIRONE 4
ALTARESE 1929 – CENGIO
Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)
DEGO CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
GIRONE 5
VELOCE 1910 – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Giuseppe Simone Rodinò (Novi Ligure)
VIRTUS DON BOSCO – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Filippo Masini (Genova)