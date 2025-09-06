 / Calcio

Calcio | 06 settembre 2025, 13:27

Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Le prime designazioni per i gironi ponentini

GIRONE 1

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

OSPEDALETTI CALCIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
 

GIRONE 2

ANDORA 1966 – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)

VIRTUS SANREMESE CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

GIRONE 3

BORGHETTO S.S. 1968 – CISANO
Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Christopher Canino (Albenga)

GIRONE 4

ALTARESE 1929 – CENGIO
Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)

DEGO CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)

GIRONE 5

VELOCE 1910 – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Giuseppe Simone Rodinò (Novi Ligure)

VIRTUS DON BOSCO – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Filippo Masini (Genova)

