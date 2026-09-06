Calcio | Coppa Liguria. Anche la Prima Categoria torna in campo, tante le gare stuzzicanti nei cinque gironi ponentini

È terminata l'attesa per le squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Prima Categoria. Il campionato è ancora lontano, ma già da questo pomeriggio si tornerà a fare sul serio con il primo turno di Coppa Liguriia.
La competizione è stata organizzata con la formula dei gironi e tutte le gare odierne prenderanno il via alle 18:00.
Per quanto riguarda le formazioni savonesi, ieri ha già esordito lo Speranza: i rossoverdi hanno pareggiato 1-1 sul campo dell'Old Boys Rensen nella sfida valida per il girone 5.
Nel girone 2, test subito interessante per la Villanovese, attesa dalla trasferta sul campo della Golfo Dianese. L'Andora, invece, farà visita all'Oneglia.
Nel girone 3 spazio al derby del "Levratto" tra Priamar e Veloce, mentre Nolese-Cisano potrebbe offrire altrettanti spunti, grazie al confronto tra le squadre guidate da Saccone, neopromosso in categoria, e Porcella.
Cengio e Altarese propongono nel girone 4 un succoso anticipo di campionato tra due delle formazioni più attese della stagione. Ma il medesimo discorso vale per il match in calendario al "Picasso", dove si affronteranno Quiliano & Valleggia e Dego.
Completa il programma del girone 5 la sfida tra il neopromosso Sassello di mister Musso e la Rossiglionese.