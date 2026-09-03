Golf | Cristiano Berlanda, sarà ambasciatore ligure per il movimento paralimpico internazionale

Dalla Liguria ai grandi appuntamenti internazionali: Cristiano Berlanda sarà ambasciatore della Regione Liguria sui campi del golf paralimpico nel 2026. Il riconoscimento arriva dopo la sua partecipazione ai Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità – 2026 European Team Championship for Golfers with Disability, disputati dal 15 al 18 luglio al Golf Club Genova Sant’Anna di Cogoleto, dove ha rappresentato l’Italia. Nel corso della stagione, porterà negli Stati Uniti e in Europa non solo i colori della Liguria, ma anche un messaggio di sport, inclusione e superamento delle barriere.



Nei prossimi mesi sarà impegnato, come unico atleta italiano, in alcune delle principali competizioni internazionali di golf paralimpico, tra cui gli Adaptive Open in Texas, Arizona e Florida, oltre al Midwestern Adaptive Open.



In occasione della presentazione del progetto, è stata consegnata al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e al vicepresidente della Regione Liguria, Simona Ferro, oltre alla maglia della nazionale della Federazione Italiana Golf, quella con il simbolo della Regione Liguria. Un gesto simbolico che rappresenta il legame del giocatore con il territorio ligure.





Lo sport paralimpico rappresenta una straordinaria testimonianza di talento, determinazione e capacità di superare ogni barriera - dichiarano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro -. Siamo orgogliosi che Cristiano Berlanda possa portare il nome della Liguria in giro per il mondo, diventando di fatto ambasciatore non soltanto del nostro territorio, ma anche di quei valori di inclusione, impegno e partecipazione che vogliamo continuare a promuovere attraverso lo sport. La maglia che ci ha consegnato simboleggia il legame con il territorio e racconta una Liguria capace di sostenere i propri atleti e di valorizzare percorsi che possono essere di esempio soprattutto per i più giovani. A Cristiano va il nostro più grande in bocca al lupo: continueremo a essere al suo fianco e a investire in uno sport davvero accessibile e aperto a tutti".



«Siamo orgogliosi di accompagnare Cristiano in questo percorso – sottolinea Roberto Damonte, delegato regionale per la Liguria della Federazione Italiana Golf e membro di giunta del CIP Liguria –. Gli Europei a Squadre hanno confermato la capacità della Liguria di ospitare eventi di livello internazionale e di poter essere protagonista nel golf paralimpico. Cristiano, testimonial del nostro progetto “Golf Oltre Ogni Barriera”, patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comitato Italiano Paralimpico della Regione Liguria e dal CONI, rappresenta perfettamente questo percorso. Siamo felici di essergli al fianco e che possa contribuire a portare il nome della Liguria sui campi internazionali».



«Per me questo riconoscimento significa poter portare la Liguria con me ogni volta che scenderò in campo, negli Stati Uniti come in Europa – afferma Cristiano Berlanda –. Dopo aver rappresentato l’Italia ai Campionati Europei a Squadre disputati proprio in Liguria, poter continuare questo percorso come ambasciatore del territorio è motivo di grande orgoglio. Farò in modo che ogni competizione sia anche un’occasione per portare il messaggio di “Golf Oltre Ogni Barriera” progetto di cui sono testimonial e in cui credo fermamente. Ringrazio tutti i circoli liguri per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate negli scorsi mesi e per aver contribuito alla diffusione dei valori dello sport paralimpico».





Nel corso della sua carriera, Berlanda ha rappresentato l’Italia in 18 competizioni internazionali EDGA ed è stato l’unico atleta italiano selezionato per la Phoenix Cup, la Ryder Cup paralimpica, vinta lo scorso giugno, riportando la coppa in Europa.



La maglia consegnata a Marco Bucci e Simona Ferro diventa così il simbolo di questo percorso: la Liguria scende in campo con Cristiano Berlanda, oltre ogni barriera.