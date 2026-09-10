Nuoto | Traversata di Capo di Noli, è record: oltre 600 iscritti per l'undicesima edizione

Va in scena domenica 13 settembre l'undicesima edizione della Traversata del Capo di Noli, nona tappa del circuito Italian Open Water Tour 2026 e terza e conclusiva prova del Trittico dei Caruggi.



Un record di partecipazione

Oltre 600 atleti iscritti alla tappa nolese, con nuotatori e nuotatrici provenienti da 14 regioni italiane diverse: un nuovo record di partecipazione per la manifestazione, a conferma della crescente attrattività del nuoto in acque libere a Noli, tappa costitutiva dell’intero circuito insieme a Monate nel 2016.

Con Noli si chiude anche il Trittico dei Caruggi, il circuito che dal suo primo anno gode del patrocinio della Regione Liguria e che ha messo in fila, tra Genova e Camogli, oltre 2.300 partecipanti complessivi prima di questo atto conclusivo.

La manifestazione gode inoltre del patrocinio del Comune di Noli, il cui coordinamento si conferma fondamentale per la buona riuscita dell'evento: dalla gestione degli spazi lungo la Spiaggia dei Pescatori alla macchina organizzativa che ogni anno accompagna atleti e pubblico in uno dei borghi più suggestivi della Riviera di Ponente, storica Repubblica Marinara.

Alla tappa nolese contribuiscono inoltre i patrocini de Il Golfo dell'Isola, del Comune di Finale Ligure e dell'Area Marina Protetta di Bergeggi, a conferma della rete di collaborazioni territoriali che ogni anno sostiene la manifestazione lungo tutto il tratto di costa savonese.



Cosa sono l'Italian Open Water Tour e il Trittico dei Caruggi

L'Italian Open Water Tour è il circuito nazionale di nuoto in acque libere che nel 2026 conta 12 tappe tra mare, laghi e isole d'Italia – da Genova a Tremiti, da Monate a Ischia, fino a Vulcano.

In ogni tappa gli atleti si sfidano nelle distanze Hard Swim, Smile Swim (miglio nautico) e Relay Swim, accumulando punteggio in base al piazzamento per la classifica generale del Challenge, che premia i migliori dell'intera stagione.

Il Trittico dei Caruggi, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, è invece una classifica cumulativa dedicata interamente alle tre tappe liguri del circuito – Genova, Camogli e Noli – nata quattro anni fa proprio a partire dalla Traversata del Capo di Noli con l'obiettivo di valorizzare i borghi e il mare di Liguria.

Per accedere alla classifica del Trittico è necessario iscriversi ad almeno due delle tre tappe nella stessa tipologia di gara.



Le classifiche attuali

Alla vigilia di Noli, la classifica generale dell'Italian Open Water Tour vede al comando, tra gli uomini, Gilberto Manfredi, che precede Simone Lavizzari e Diego De Ambrosis.

Al femminile, la testa della graduatoria è saldamente nelle mani di Francesca Montaguti, davanti a Noemi Di Iasio e Ylenia Battista, mentre la Relay Swim, la staffetta, è saldamente nelle mani della detentrice Swim Revolution.

Nel Trittico dei Caruggi, dopo le tappe di Genova e Camogli, la situazione si è invertita rispetto al Tour generale: al comando c'è Simone Lavizzari, che precede proprio Gilberto Manfredi, con Stefano Ghisolfo al terzo posto.

Al femminile guida ancora Francesca Montaguti, seguita da Martina Gaia Cogo e Daniela Maria Parini.

Le classifiche sono suscettibili di variazione con i risultati della tappa di Noli, che assegnerà gli ultimi punteggi validi sia per il Tour sia per il Trittico.



La grande novità 2026: l'Impavida Swim

Tra le quattro gare in programma spicca quest'anno una vera e propria novità assoluta: l'Impavida Swim, 500 metri a rana interamente nuotati in acque libere.

Una prova unica nel panorama nazionale del nuoto in acque libere, che porta per la prima volta a Noli lo stile rana su una distanza gara, regalando uno spettacolo inedito agli atleti e al pubblico presente sulla Spiaggia dei Pescatori.



Il programma del weekend

Domenica 13 settembre 2026 il programma gare prevede quattro partenze dalla Spiaggia dei Pescatori:

ore 9:30 – Hard Swim, 7K

ore 10:15 – Impavida Swim, 500 metri a rana — la grande novità 2026

ore 13:00 – Smile Swim, 1,8K sea mile

ore 15:30 – Relay Swim, 900m x 3



I vincitori dell'edizione 2025

Lo scorso anno, il 14 settembre 2025, la Traversata del Capo aveva regalato spettacolo fin dalla prova regina, la Hard Swim sui 7 chilometri.

A imporsi tra gli uomini era stato Filippo Doldi, che aveva preceduto sul traguardo Riccardo Chiarcos e Simone Lavizzari, terzo.

Tra le donne, la vittoria era andata a Sophie Lupica, davanti a Francesca Colleoni e Giulia Fenu, completando un podio femminile di alto livello.

Spettacolo anche nella Smile Swim, il miglio nautico aperto a tutti: al maschile il successo era stato ancora una volta di Simone Lavizzari, che si era preso la rivincita dopo il terzo posto nella Hard Swim, davanti a Diego Fedeli e Stefano Ghisolfo.

Al femminile aveva trionfato Giulia Daverio, seguita da Lara Gherardini e Elisa Manzato.



Le premiazioni

Il weekend di gara a Noli non chiude solo la tappa, ma anche la stagione ligure del nuoto in acque libere.

Le premiazioni del Trittico dei Caruggi si terranno a novembre presso il Teatro Sociale di Camogli, location che da anni ospita gli appuntamenti conclusivi del circuito ligure.

Le premiazioni del Challenge dell'Italian Open Water Tour, che coroneranno i vincitori dell'intera stagione 2026, si svolgeranno invece nella cornice prestigiosa del Salone d'Onore del CONI, al Foro Italico di Roma.