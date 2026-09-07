Canottieri Sabazia | Il Meeting di Caldonazzo regala un ottimo bottino di medaglie

Ieri, domenica 6 settembre, si è conclusa la tre giorni del Meeting Nazionale Canoagiovani, svoltosi a Caldonazzo (Tn), dove si sono sfidati oltre 800 giovani atleti provenienti da tutta Italia. La Canottieri Sabazia ha partecipato con una squadra composta da sette giovani atleti: Jacopo Fontana, Livio Vaccari, Beatrice Bosca, Gioele Boccardo, Patrick Laratta, Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti.

Già dal venerdì la Sabazia aveva conquistato le prime medaglie: l'oro è arrivato con il K2 allievi B di Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti, vincitori nei 2000m. Ma i risultati più numerosi sono arrivati sabato, nei 200m, dove i giovani atleti hanno conquistato un argento e due bronzi. Due di queste medaglie sono state ottenute ancora dal K2 allievi B di Brichese e Cerruti, mentre la terza è arrivata dal K1 allievi B di Gabriele Cerruti. La trasferta si è chiusa nel migliore dei modi domenica, con l'oro di Gabriele Cerruti nel K1 4.20 Allievi B.

"Una grande esperienza per i nostri giovani, dove hanno potuto dimostrare i frutti del loro duro lavoro: ora tornano dalla trasferta più uniti di prima e decisi a tornare in acqua per migliorarsi in vista dell'ultima gara della stagione, il Trofeo Medaglia d'Argento Presidente della Repubblica, che si terrà a Savona il 26 e 27 settembre" commenta Marco Tarditi, istruttore federale e tecnico della trasferta.

La Canottieri Sabazia tornerà in acqua già nel prossimo weekend, con la squadra di Canoa Velocità impegnata a Milano nei Campionati Italiani per società.



I risultati della Canottieri Sabazia:

1° posto Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti – K2 5.20 2000m Allievi B Maschile

1° posto Gabriele Cerruti – K1 4.20 200m Allievi B Maschile

2° posto Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti – K2 5.20 200m Allievi B Maschile

3° posto Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti – K2 5.20 200m Allievi B Maschile (come C.R. Liguria)

3° posto Gabriele Cerruti – K1 4.20 200m Allievi B Maschile (come C.R. Liguria)

4° posto Livio Vaccari – K1 4.20 2000m Allievi B Maschile

4° posto Livio Vaccari – K1 4.20 200m Allievi B Maschile

4° posto Raffaello Brichese – K1 4.20 200m Allievi B Maschile

4° posto Livio Vaccari, Gioele Boccardo, Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti – K4 8.50 200m Allievi B Maschile (come C.R. Liguria)

4° posto Jacopo Fontana – K4 200m Open Cadetti (con Canoa Kayak Versilia)

5° posto Livio Vaccari, Gioele Boccardo e Patrick Laratta – K1 4.20 + K2 5.20 200m Allievi B Maschile

6° posto Beatrice Bosca – K2 5.20 200m Allievi B Femminile (con Marta Pannuti, come C.R. Liguria)

7° posto Jacopo Fontana – K1 200m Cadetti B Maschile

7° posto Beatrice Bosca – K1 4.20 200m Allievi B Femminile

7° posto Gioele Boccardo – K1 4.20 200m Allievi B Maschile

9° posto Beatrice Bosca – K1 4.20 2000m Allievi B Femminile

9° posto Patrick Laratta – K1 4.20 200m Allievi B Maschile

9° posto Gioele Boccardo e Patrick Laratta – K2 5.20 2000m Allievi B Maschile

12° posto Jacopo Fontana – K1 2000m Cadetti B Maschile