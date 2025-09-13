 / Calcio

Calcio | 13 settembre 2025, 09:00

Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Le designazioni per la seconda giornata

Rosso dirigerà Cisano - San Filippo Neri

Girone 1

CAMPOROSSO – BORDIGHERA SANT'AMPELIO : Dario Ghiso (Savona)

VENTIMIGLIA CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO : Simone Dinapoli (Savona)
 

Girone 2

GOLFO DIANESE 1923 – ANDORA 1966 : Gabriele Semeria (Imperia)

ONEGLIA CALCIO – VIRTUS SANREMESE CALCIO : Angelo Della Monica (Imperia)
 

Girone 3

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – BORGHETTO S.S. 1968 : Mattia Calo (Albenga)

CISANO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA : Andrea Rosso (Albenga)
 

Girone 4

CENGIO – DEGO CALCIO : Pietro Pollero (Savona)

QUILIANOVALLEGGIA – ALTARESE 1929 : Federico Mantero (Savona)
 

Girone 5

SCIARBO COGO CALCIO ASD – VELOCE 1910 : Filippo Conti (Genova)

SPERANZA 1912 F.C. – VIRTUS DON BOSCO : Matteo Francesco Andreazza (Savona)

Redazione

