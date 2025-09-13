Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Le designazioni per la seconda giornata

Girone 1
CAMPOROSSO – BORDIGHERA SANT'AMPELIO : Dario Ghiso (Savona)
VENTIMIGLIA CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO : Simone Dinapoli (Savona)
Girone 2
GOLFO DIANESE 1923 – ANDORA 1966 : Gabriele Semeria (Imperia)
ONEGLIA CALCIO – VIRTUS SANREMESE CALCIO : Angelo Della Monica (Imperia)
Girone 3
ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – BORGHETTO S.S. 1968 : Mattia Calo (Albenga)
CISANO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA : Andrea Rosso (Albenga)
Girone 4
CENGIO – DEGO CALCIO : Pietro Pollero (Savona)
QUILIANOVALLEGGIA – ALTARESE 1929 : Federico Mantero (Savona)
Girone 5
SCIARBO COGO CALCIO ASD – VELOCE 1910 : Filippo Conti (Genova)
SPERANZA 1912 F.C. – VIRTUS DON BOSCO : Matteo Francesco Andreazza (Savona)