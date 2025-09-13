 / Calcio

Calcio | 13 settembre 2025, 10:30

Calcio, Serie D. Già ufficiali sette anticipi per il 20 settembre, in campo di sabato anche Vado, Cairese e Celle Varazze

Con la riduzione delle squadre all'interno del Girone A del Campionato di Serie D  anche il numero dei turni infrasettimanali è andato a ridursi rispetto agli anni scorsi.

Uno però è già all'orizzonte, con la quarta giornata che si disputerà mercoledì 24 novembre (giorno tra l'altro di Celle Varazze - Vado).

Puntuali, ecco spuntare gli anticipi del sabato precedente, con sette partite su nove già calendarizzate per il 20 novembre.

Sono infatti in programma Vado - Derthona, Lavagnese - Asti, Valenzana - Sanremese, (ore 15:00), Club Milano - Imperia (ore 15:30), Cairese - Biellese, Gozzano - Celle Varazze e Sestri Levante - Varese alle (16:00).

Solo due match rimarranno nelal finestra  domenicale: Chisola - Novaromentin e Ligorna - Saluzzo

Redazione

