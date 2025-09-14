Calcio, Promozione. Il girone A scatta alle 15:00, il Savona parte ospitando la Baia Alassio

Le gare di Coppa hanno posto immediatamente diversi temi sul tavolo per le formazioni savonesi, ma i risultati di oggi pomeriggio potrebbero subito ribaltare i segnali emersi in quest’ultima parte d’estate.

Il Savona ci proverà contro la Baia Alassio. Gli striscioni non hanno nascosto le proprie ambizioni, ma la condizione fisica e la prestazione poco brillante contro il Bragno hanno subito messo in allarme mister Cola. Dall’altra parte anche Enrico Sardo non ha risparmiato critiche ai suoi dopo la sconfitta con il Finale, ecco perchè sarà interessante testare la capacità di reazione di entrambe le squadre nel match del Chittolina.

Poker di incroci genovesi, invece, per Ceriale, Legino, Pontelungo e Bragno. Il compito più difficile, almeno sulla carta, spetta ai biancoblù di Mambrin, opposti ai verdestellati. Confronti impegnativi anche per i ragazzi di Tobia, chiamati ad affrontare la neopromossa Masone, e per i valligiani, pronti a ospitare la Sampierdarenese. Gli ingauni, infine, ripartiranno dal campo del Superba con l’obiettivo di riscattare le due sconfitte in Coppa.

L’unico derby provinciale andrà in scena al “Borel” e rappresenterà la migliore occasione per scoprire il potenziale di Finale e Albissole, dopo le importanti novità estive che hanno coinvolto entrambi i club, a partire dagli arrivi in panchina di Diego Alessi e Cristian Cattardico.