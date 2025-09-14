Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. In rampa di lancio la seconda giornata

Inizieranno nel cuore del pomeriggio, per poi concludersi in serata, i secondi 90 minuti dei gironi di Coppa Liguria.

Nel gruppo 1 decisivo il confronto tra Ventimiglia e Ospedaletti per il primo posto, mentre il Camporosso ospiterà il Bordighera. Entrambe le partite si disputeranno alle 16:00.

Nel girone 2 Virtus Sanremese e Andora punteranno ad arrivare allo scontro diretto a punteggio pieno, a patto però di superare in trasferta l'Oneglia (ore 16:00) e la Golfodianese (ore 18:00).

Dinamica identica nel terzo raggruppamento dopo le vittorie all'esordio di Albingaunia e Cisano: al Riva e al Raimondo sfida aperta contro Borghetto (ore 15:00) e San Filippo Neri (ore 18:00).

Perfetto equilibrio invece nel girone 4 dopo i pareggi maturati all'esordio. Attenzione quindi all'esito di Q&V - Altarese (ore 15:00) e Cengio - Dego (ore 20:00).

Nell'ultimo raggruppamento ponentino lo Speranza proverà a porre il solco rispetto alle avversarie nel match interno con la Virtus Don Bosco, mentre la Veloce cercherà i primi punti in casa dello Sciarbo & Cogo. Tutti e due gli incontri scatteranno alle 16:00.

























