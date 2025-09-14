 / Calcio

Calcio | 14 settembre 2025, 18:54

Calcio. Moraglia soddisfatto dopo la rimonta sul Millesimo: "Battuta una squadra forte, abbiamo capito di che pasta siamo fatti" (VIDEO)

Dopo un avvicinamento al campionato privo di sbavature, c'era curiosità nel capire come il Pietra Ligure avrebbe potuto controbattere a una squadra fisicamente attrezzata e pericolosa come il Millesimo.

I biancocelesti hanno ribattuto colpo su colpo, in una partita a tratti d'altri tempi, subendo tra l'altro lo svantaggio dopo una manciata di secondi.

Passato il momento di difficoltà i ragazzi di mister Moraglia hanno però replicato colpo su colpo, ribaltando il risultato con la doppietta di Insolito. Un bel segnale di compattezza per lo stesso allenatore biancoceleste.

Lorenzo Tortarolo

