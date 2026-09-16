Calcio | Il Vado battaglia a Livorno, ma vincono i labronici. La squadra di Lucarelli rimonta 3-2

LIVORNO - VADO 3-2 (7' Malagrida, 58' Aramu, 81' Bonassi - 11' Vita rig., 21' Ferro)
51 FINISCE QUA! IL LIVORNO BATTE 3-2 IL VADO
51' ultima chance con la punizione di Simonetta, respinta. Non c'è più tempo.
47' Miracolo di Martinez su Lischetti! Sinistro forte verso l'incrocio scagliato dai pressi del vertice dell'area piccola, il portiere granata si oppone alla grande
45' saranno sei i minuti di recupero
45' La squadra di Annoni prova a riaffacciarsi davanti, dopo una ripresa quasi esclusivamente di contenimento
43' il Vado non molla, si inserisce Saiani dalla corsia sinistra, colpo di testa privo di misura dal limite dell'area piccola
41' Maccorin lascia di nuovo correre
40' contatto Piana - Gabbiani, Lucarelli chiama l'FVS, in caso di fallo sarebbe espulsione per il centrale rossoblu
36' IL 3-2 DEL LIVORNO! BONASSI! BICICLETTA AL VOLO DAI 15 METRI, BATTUTO SALA
36' non c'è fallo per Maccorin, si riparte
34' tiratina di maglia maliziosa di Rizza a Ghezzi in area, l'arbitro fa correre, ma il Vado ricorre all'FVS
32' doppio cambio Vado: Simonetta e Candiano per Ferro e Hamlili (ex di turno, applaudito anche dai tifosi amaranto)
31' Di Carmine forte sul primo palo col mancino, colpito l'esterno della rete
29' subito una sfuriata in solitaria per Gabbiani, De Rinaldis scorta al meglio l'uscita di Sala
28' lascia il campo Aramu, fuori entrambi i marcatori del Livorno. Subentra il centravanti Gabbiani
26' riprende il gioco
24' secondo cooling break
21' Saiani e Lischetti in campo per Annoni, richiamati Carlini e Vita
18' fondamentale per il Vado riuscire a resistere in questa fase, ora il Livorno punta al controsorpasso
17' Lucarelli si gioca anche la carta Di Carmine, esce Mancini
14' il Vado chiama l'FVS, ma il gol è convalidato
13' E INFATTI ARRIVA IL PAREGGIO DEL LIVORNO. AZIONE FLIPPER IN AREA VADESE, SALA DICE DI NO A BONASSI, MA ARAMU DI TESTA TROVA LO SPECCHIO DELLA PORTA
12' prova ad abbozzare il proprio forcing il Livorno, fase di pressione per i granata
11' problemi muscolari per Malanca, entra Gulinelli
8' Ferro, fin qui ottimo, pasticcia sull'imbeccata di De Rinaldis, era una buona ripartenza per il Vado
7' il cross di Aramu è una telefonata, Sala blocca pur subendo una carica
5' Mawete si mette in proprio, mancino dal limite a circa tre metri dal montante di Sala
3' Piana dice no subito a Calabrò, innescato da Mancini, corner Livorno senza sviluppi
1' Lucarelli richiama Malagrida per Calabrò, entra anche Bonassi per Menarini
1' si riparte!
SECONDO TEMPO
50' Sala sbroglia l'ultima matassa, squadre negli spogliatoi
45' ci saranno quattro minuti di recupero
45' Bachini chiude al meglio su Vita, altra grande giocata di Ferro nell'occasione
42' dopo il cartellino dalla mattonella si presenta Aramu, Sala si esalta nuovamente
41' ammonito Hamlili
40' Occasionissima Livorno per il pareggio! Malagrida colpisce bene di testa sul cross di Regazzetti, ottima la replica di Sala
36' ammonito Malagrida
34' azione insistita del Livorno, Mawete cicca la sfera. Il Vado al momento tiene senza eccessivi affanni
32' problemi per l'ex Toro Djidji, Cristiano Lucarelli lo sostituisce con Bachini
27' tiro di alleggerimento per Carlini, il numero tre rossoblu ha pensato a disinnescare l'eventuale ripartenza labronica
25' palla illuminante d'esterno di Hamlili per Vita, l'attaccante è però in offside
21' RIBALTA IL VADO! FERRO! ANCORA UN ERRORACCIO DI PITTINO, L'ATTACCANTE ROSSOBLU NON SI FA PREGARE E INFILA SUL PALO LUNGO
17' manovra a sinistra il Livorno, Rizza cerca al limite Aramu, l'ex Genoa e Mantova calcia però a lato
16' il Vado imposta quasi esclusivamente con lanci lunghi, anche di 60 metri, spartito ribaltato rispetto alla gestione Pastorino
11' IL PAREGGIO DI VITA! SPIAZZATO MARTINEZ!
9' RIGORE VADO! LANCIO LUNGO DI PIANA, FERRO BEFFA PITTINO E ANTICIPA MARTINEZ, VITA SUL DISCHETTO
7' LIVORNO IN VANTAGGIO! LORENZO MALAGRIDA! IL GIOCATORE DI CALICE TROVA L'INCROCIO DEI PALI E BATTE SALA!
5' RIGORE REVOCATO, CALCIA PIANA SUL BRACCIO DI SALTARELLI, MACCORIN FA RIPRENDERE CON UN CALCIO DI PUNIZIONE
3' Chiama subito l'Fvs il Vado
2' RIGORE LIVORNO, LA DIFESA DEL VADO SBANDA SUBITO. SALTARELLI TOCCA DI BRACCIO IL PALLONE, MACCORIN INDICA SUBITO IL DISCHETTO
1' si parte|
PRIMO TEMPO
Livorno: Martinez, Regazzetti, Djidji, Pittino, Rizza, Arrigoni, Menarini, Mawete, Aramu, Malagrida, Mancini.
A disposizione: Tani, Coibanu, Gentile, Bachini, Becciardi, Peralta, Gabbiani, Di Carmine, Malotti, Marinari, Haas, Veseli, Falasco, Calabrò.
Allenatore: Lucarelli
Vado: Sala, Malanca, Piana, Saltarelli, Ghezzi, Hamlili, Di Munno, De Rinaldis, Carlini, Ferro, Vita.
A disposizione: Bellocci, Calvani, Agostino, Lazzarini, Gulinelli, Dellepiane, Rosa, Saiani, Hergheligiu, Bruno, Simonetta, Candiano, Lionetti, Cernigoi, Lischetti.
Arbitro: Maccorin di Pordenone
Assistenti: Mastrosimone di Rimini e Todaro di Finale Emilia
Quarto ufficiale: Barbetti di Arezzo
Operatore FVS: Palermo di Pisa