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Calcio | 16 settembre 2026, 20:36

Calcio | Il Vado battaglia a Livorno, ma vincono i labronici. La squadra di Lucarelli rimonta 3-2

Avanti i toscani con il calicese Malagrida, poi l'uno-due firmato da Vita e Ferro. Nella ripresa Aramu e Bonassi rimettono la freccia. La prima di Annoni non porta punti

Calcio | Il Vado battaglia a Livorno, ma vincono i labronici. La squadra di Lucarelli rimonta 3-2

LIVORNO - VADO 3-2 (7' Malagrida, 58' Aramu, 81' Bonassi - 11' Vita rig., 21' Ferro)
 

51 FINISCE QUA! IL LIVORNO BATTE 3-2 IL VADO

51' ultima chance con la punizione di Simonetta, respinta. Non c'è più tempo.

47' Miracolo di Martinez su Lischetti! Sinistro forte verso l'incrocio scagliato dai pressi del vertice dell'area piccola, il portiere granata si oppone alla grande

45' saranno sei i minuti di recupero

45' La squadra di Annoni prova a riaffacciarsi davanti, dopo una ripresa quasi esclusivamente di contenimento

43' il Vado non molla, si inserisce Saiani dalla corsia sinistra, colpo di testa privo di misura dal limite dell'area piccola

41' Maccorin lascia di nuovo correre

40' contatto Piana - Gabbiani, Lucarelli chiama l'FVS, in caso di fallo sarebbe espulsione per il centrale rossoblu

36' IL 3-2 DEL LIVORNO! BONASSI! BICICLETTA AL VOLO DAI 15 METRI, BATTUTO SALA

36' non c'è fallo per Maccorin, si riparte

34' tiratina di maglia maliziosa di Rizza a Ghezzi in area, l'arbitro fa correre, ma il Vado ricorre all'FVS

32' doppio cambio Vado: Simonetta e Candiano per Ferro e Hamlili (ex di turno, applaudito anche dai tifosi amaranto)

31' Di Carmine forte sul primo palo col mancino, colpito l'esterno della rete

29' subito una sfuriata in solitaria per Gabbiani, De Rinaldis scorta al meglio l'uscita di Sala

28' lascia il campo Aramu, fuori entrambi i marcatori del Livorno. Subentra il centravanti Gabbiani

26' riprende il gioco

24' secondo cooling break

21' Saiani e Lischetti in campo per Annoni, richiamati Carlini e Vita

18' fondamentale per il Vado riuscire a resistere in questa fase, ora il Livorno punta al controsorpasso

17' Lucarelli si gioca anche la carta Di Carmine, esce Mancini

14' il Vado chiama l'FVS, ma il gol è convalidato

13' E INFATTI ARRIVA IL PAREGGIO DEL LIVORNO. AZIONE FLIPPER IN AREA VADESE, SALA DICE DI NO A BONASSI, MA ARAMU DI TESTA TROVA LO SPECCHIO DELLA PORTA

12' prova ad abbozzare il proprio forcing il Livorno, fase di pressione per i granata

11' problemi muscolari per Malanca, entra Gulinelli

8' Ferro, fin qui ottimo, pasticcia sull'imbeccata di De Rinaldis, era una buona ripartenza per il Vado

7' il cross di Aramu è una telefonata, Sala blocca pur subendo una carica

5' Mawete si mette in proprio, mancino dal limite a circa tre metri dal montante di Sala

3' Piana dice no subito a Calabrò, innescato da Mancini, corner Livorno senza sviluppi

1' Lucarelli richiama Malagrida per Calabrò, entra anche Bonassi per Menarini

1' si riparte!

SECONDO TEMPO
 

50' Sala sbroglia l'ultima matassa, squadre negli spogliatoi

45' ci saranno quattro minuti di recupero

45' Bachini chiude al meglio su Vita, altra grande giocata di Ferro nell'occasione

42' dopo il cartellino dalla mattonella si presenta Aramu, Sala si esalta nuovamente

41' ammonito Hamlili

40' Occasionissima Livorno per il pareggio! Malagrida colpisce bene di testa sul cross di Regazzetti, ottima la replica di Sala

36' ammonito Malagrida

34' azione insistita del Livorno, Mawete cicca la sfera. Il Vado al momento tiene senza eccessivi affanni 

32' problemi per l'ex Toro Djidji, Cristiano Lucarelli lo sostituisce con Bachini

27' tiro di alleggerimento per Carlini, il numero tre rossoblu ha pensato a disinnescare l'eventuale ripartenza labronica

25' palla illuminante d'esterno di Hamlili per Vita, l'attaccante è però in offside

21' RIBALTA IL VADO! FERRO! ANCORA UN ERRORACCIO DI PITTINO, L'ATTACCANTE ROSSOBLU NON SI FA PREGARE E INFILA SUL PALO LUNGO

17' manovra a sinistra il Livorno, Rizza cerca al limite Aramu, l'ex Genoa e Mantova calcia però a lato

16' il Vado imposta quasi esclusivamente con lanci lunghi, anche di 60 metri,  spartito ribaltato rispetto alla gestione Pastorino

11' IL PAREGGIO DI VITA!  SPIAZZATO MARTINEZ!

9' RIGORE VADO! LANCIO LUNGO DI PIANA, FERRO BEFFA PITTINO E ANTICIPA MARTINEZ, VITA SUL DISCHETTO

7' LIVORNO IN VANTAGGIO! LORENZO MALAGRIDA! IL GIOCATORE DI CALICE TROVA L'INCROCIO DEI PALI E BATTE SALA!

5' RIGORE REVOCATO, CALCIA PIANA SUL BRACCIO DI SALTARELLI, MACCORIN FA RIPRENDERE CON UN CALCIO DI PUNIZIONE

3' Chiama subito l'Fvs il Vado

2' RIGORE LIVORNO, LA DIFESA DEL VADO SBANDA SUBITO. SALTARELLI TOCCA DI BRACCIO IL PALLONE, MACCORIN INDICA SUBITO IL DISCHETTO

1' si parte|

PRIMO TEMPO

Livorno: Martinez, Regazzetti, Djidji, Pittino, Rizza, Arrigoni, Menarini, Mawete, Aramu, Malagrida, Mancini.
A disposizione: Tani, Coibanu, Gentile, Bachini, Becciardi, Peralta, Gabbiani, Di Carmine, Malotti, Marinari, Haas, Veseli, Falasco, Calabrò.
Allenatore: Lucarelli
 

Vado: Sala, Malanca, Piana, Saltarelli, Ghezzi, Hamlili, Di Munno, De Rinaldis, Carlini, Ferro, Vita.
A disposizione: Bellocci, Calvani, Agostino, Lazzarini, Gulinelli, Dellepiane, Rosa, Saiani, Hergheligiu, Bruno, Simonetta, Candiano, Lionetti, Cernigoi, Lischetti.

Arbitro: Maccorin di Pordenone

Assistenti: Mastrosimone di Rimini e Todaro di Finale Emilia

Quarto ufficiale: Barbetti di Arezzo

Operatore FVS: Palermo di Pisa
 

Redazione

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