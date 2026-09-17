Calcio | Celle Varazze. Paolo Cioeta è il nuovo direttore generale

Non ci sono state dichiarazioni post partita da parte dei tesserati del Celle Varazze dopo la sconfitta di ieri pomeriggio contro il Saluzzo.

In giornata però sono arrivate novità per quanto riguarda l'assetto dirigenziale, come confermato dal presidente Gianluca Mansueto:

"C'è ovviamente un po' di delusione per la prestazione offerta contro il Saluzzo, soprattutto perché speravamo di poter replicare i novanta minuti di Sanremo. Al Comunale siamo stati penalizzati da un rigore a dir poco dubbio, altrimenti saremmo potuti tornare a casa con un risultato utile.

La squadra sta lavorando bene e ci auguriamo che sappia dare una risposta già domenica contro il Ligorna. È chiaro però che servirà un atteggiamento diverso rispetto a quello visto ieri.

La novità di giornata - ha chiosato Mansueto - è l'inserimento nell'organigramma di un direttore generale: Paolo Cioeta, una figura di grande esperienza e competenza".

Cioeta è un dirigente storico del calcio giovanile romano e laziale. Ha lavorato per 14 anni alla Tor Tre Teste, prima di lasciare nel 2017. Nel 2018 è passato come direttore sportivo all'Urbetevere, incarico durato solo pochi mesi. Sempre nel 2018 è entrato nella Sampdoria come responsabile del progetto "Next Generation", occupandosi di scouting giovanile (era anche allenatore Uefa B e osservatore blucerchiato). Nel 2021 è diventato direttore tecnico del Montespaccato Savoia.