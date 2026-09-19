Calcio | Vado. Mister Annoni non parte sconfitto contro il Pescara: "Partiremo da 0-0, servirà carattere"

E' già tempo di vigilia per il Vado di mister Annoni.

Domani pomeriggio i rossoblu incroceranno infatti i tacchetti contro il Pescara. Una gara sulla carta complicata per i rossoblu, ma il tecnico vuole puntare comunque a un risultato utile:

“Ci aspetta una sfida difficile, contro un avversario di grande valore che è retrocesso dalla Serie B. Il Pescara è una squadra che lotterà per vincere il campionato insieme a Spezia e Reggiana, nonostante sia ad oggi un po’ attardata rispetto alle rivali.

Noi siamo consapevoli dell’importanza del match, l’ultima sconfitta a Livorno ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca. I ragazzi hanno voglia di riscatto, faremo del nostro meglio per provare a mettere in difficoltà il Pescara. Le partite partono tutte da 0-0, servirà un prova importante soprattutto dal punto di vista caratteriale per cercare di ottenere punti”.



In vista della sfida di domani, l’unico assente tra le fila del Vado sarà il difensore Lorenzo Malanca, out per un problema muscolare subito nella gara di mercoledì contro il Livorno.