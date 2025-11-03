Calcio, La vittoria con l'Albingaunia sfugge al 97', Ghigliazza: "Una grande prestazione, rovinata all'ultimo secondo" (VIDEO)

L'Andora ha svoltato, su questo vi sono pochi dubbi.

A livello di intensità e trame di gioco i biancoblu di mister Ghigliazza sono riusciti ad alzare il proprio livello prestazionale, seppur rimanga una certa permeabilità difensiva.

La seconda vittoria di fila, dopo il successo esterno con il Dego, è sfumata al settimo di recupero, quando l'Albingaunia ha trovato la rete con una punizione tagliata di Manuel Marquez. Un episodio sul quale il tecnico ha espresso tutto il proprio disappunto nel post gara.