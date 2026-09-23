Calcio | Celle Varazze. Rivoluzionata l'area tecnica: Aldo Gardini nuovo allenatore, Andrea Calce alla direzione sportiva

Il Celle Varazze ha azzerato e rinnovato lo staff tecnico nel giro di appena 24 ore. Il presidente Mansueto ha infatti ufficializzato gli ingaggi del nuovo allenatore Aldo Gardini, del direttore sportivo Andrea Calce e del team manager Giampaolo Iovino.

«Non c'è più tempo e non possiamo più sbagliare», ha dichiarato il patron biancoblu. «Era necessario affidarsi a figure che conosco bene e che sappiano operare al meglio. Parliamo di professionisti di lungo corso con risultati importanti alle spalle. Siamo a settembre, ma abbiamo margini di errore davvero ridotti».

Mister Gardini, classe 1968, nelle ultime stagioni ha guidato il Lanusei — con cui ha sfiorato la promozione in Serie C —, oltre a Torres, Ostiamare e Ilvamaddalena, prima delle recenti esperienze a Viterbo con FC Viterbo e Viterbese.

La direzione sportiva è stata affidata ad Andrea Calce, ex dirigente tra le altre di Trastevere e Academy Ladispoli (col ds Barletta si sta lavorando per la risoluzione), mentre il ruolo di team manager va a Gianpaolo Iovino, volto molto noto nel panorama calcistico savonese per i suoi trascorsi con Quiliano, Finale, Savona, Legino e Albenga.