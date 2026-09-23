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Calcio | 23 settembre 2026, 18:55

Calcio | Ligorna. La soddisfazione di Terzi per il primo successo: "Cambio modulo e primo clean sheet, abbiamo dimostrato carattere" (VIDEO)

I genovesi hanno battuto 2-0 il Celle Varazze

Calcio | Ligorna. La soddisfazione di Terzi per il primo successo: &quot;Cambio modulo e primo clean sheet, abbiamo dimostrato carattere&quot; (VIDEO)

Dopo due battute d'arresto consecutive, il Ligorna trova il primo successo in campionato grazie al 2-0 sul Celle Varazze. Una vittoria fondamentale per i genovesi che regala non solo ossigeno alla classifica, ma anche il primo clean sheet stagionale, a testimonianza di una ritrovata compattezza difensiva.

Mister Terzi nel post partita analizza nel dettaglio i 90 minuti: dalla gestione delle energie e il turnover dopo tre gare ravvicinate, fino alle scelte tattiche preparate alla vigilia — come il passaggio al 4-3-3 e lo sfruttamento sistematico delle catene esterne per scardinare la retroguardia avversaria.

Paolo Garassino

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