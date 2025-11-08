Calcio, Prima Categoria B. La Veloce sorpassa l'Old Boys in campo e in classifica, tutti i risultati degli anticipi

Sarà un sabato sera a pochi passi dalla zona playoff per la Veloce: i granata sono stati infatti capaci di espugnare in rimonta il Gambino di Arenzano, scavalcando in classifica l'Old Boys Rensen grazie al successo odierno per due reti a una.

La squadra di Morbelli non si è disunita dopo la rete iniziale di Craviotto, trovando l'immediato pareggio con Leskaj e la rete del sorpasso con il solito Piu al termine della prima frazione.

Stessa dinamica del match anche per l'Olimpic, vittorioso sulla Bolzanetese. Ospiti subito avanti con Costa, ma nella ripresa il rigore di Gatto e la marcatura di Rizzo hanno regalato ulteriori tre punti alla capolista.

Gol da tre punti anche per Grispo del Valsecca (1-0 al Voltri), mentre uno scatetano Mancini (tripletta) ha trascinato la Campese al successo in casa contro la Rabona (di Donato e Meazzi le altre due marcature ospiti, gol della bandiera per Musso).

Vince infine anche la Rossiglionese: a segno come sempre Arcidiacono più il rigore di Pische, a tempo scaduto il 2-1 definitivo di Musso.



