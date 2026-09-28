Calcio | Pietra Ligure. Filadelli rilancia: "Il calcio dà sempre una nuova opportunità. La sconfitta col Savona va accettata e capita" (VIDEO)

Retrogusto decisamente amaro in casa Pietra dopo i 90 minuti disputati contro il Savona.
I biancocelesti si sono visti scivolare dalle mani una partita praticamente in pugno fino al tiro dalla distanza di Calcagno,
Il gol di Rignanese al 90' ha rappresentato la beffa finale, ma il dg Luca Filadelli non vuole che vi siano scorie dopo il ko interno di ieri pomeriggio.
Una sana arrabbiatura da sbollire nelle prossime ore e poi, alla ripresa degli allenamenti, dovrà esserci la corretta analisi di quanto avvenuto all'interno del rettangolo verde.