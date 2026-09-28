FOTONOTIZIA | Filippo Pili premiato dal Pietra Ligure: "Simbolo di un ciclo ricco di emozioni e traguardi importanti"

Negli occhi di Filippo Pili si percepiva chiaramente tutta l'emozione per il ritorno al Devincenzi.

Il nuovo centrale del Savona ha infatti ritrovato tanti volti amici ieri pomeriggio, grazie ai legami costruiti nelle sei stagioni vissute in biancoceleste.

A "Spillo" la società ha dedicato una targa ricordo, consegnata tra gli applausi del pubblico pietrese.

"Filippo - ha dichiarato il club - per il Pietra Ligure ha rappresentato molto più di un semplice calciatore: con 166 presenze tra il 2020 e il 2026 è stato uno dei volti simbolo di un ciclo ricco di emozioni, sacrifici e traguardi importanti.

Prestazioni, attaccamento, leadership e senso di appartenenza hanno lasciato di lui un segno profondo dentro e fuori dal campo.

A Filippo va il più sincero ringraziamento da parte di tutta la società e l'applauso del nostro stadio".