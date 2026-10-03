Pallanuoto | Volo cancellato: la Rari Nantes Savona non gioca a Palermo

Un problema con il volo aereo blocca la Rari Nantes Savona all'esordio nel campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. La formazione guidata da Alberto Angelini non ha potuto disputare la sfida in programma oggi pomeriggio alle 14.30 a Palermo contro i padroni di casa del Telimar, a causa dell'improvvisa e definitiva cancellazione del volo che avrebbe dovuto trasportare i biancorossi in Sicilia.

I problemi sono iniziati nella serata di ieri, quando la delegazione savonese si trovava allo scalo di Torino in attesa del volo previsto per le ore 19.00. Dopo un iniziale e prolungato rinvio di due ore, la comunicazione della cancellazione definitiva del collegamento aereo è arrivata attorno alle 23.00. A quel punto la società ha cercato un'alternativa logistica per raggiungere la Sicilia, ma senza successo.

A ricostruire le ore vissute dal club è il direttore generale della Rari Nantes Savona, Nicola Giotta Lucifero: "Purtroppo non abbiamo trovato 17 posti su nessun volo disponibile, né da Torino, né da Genova e neppure provando da Milano. Non c'era alcuna possibilità di raggiungere Palermo in tempo".

"Avevamo già prenotato alberghi e ristoranti, è saltato tutto — spiega il dg biancorosso —. Dalla compagnia aerea non abbiamo avuto alcuna spiegazione sul motivo del disguido: prima un ritardo di due ore, poi alle 11 di sera la cancellazione. Non c'è stato nemmeno modo di interloquire. Trattandosi di prenotazioni effettuate tramite agenzia, lunedì riceveremo le comunicazioni ufficiali e trasmetteremo tutta la documentazione necessaria al Giudice Sportivo".

La società si è attivata subito anche sul fronte federale per evitare la sconfitta a tavolino con ammenda pecuniaria e un'eventuale penalizzazione in classifica: "È stata fatta una comunicazione nei confronti della Federazione e degli arbitri. Chiederemo ufficialmente il rinvio della partita".

Resta l'amarezza per la gara non disputata, che di fatto costringe capitan Bruni e compagni ad affrontare le prime gare di Len Euro Cup senza aver prima disputato un match ufficiale: "Tenevamo moltissimo a giocare questa partita, era un collaudo importante per la squadra in vista dei prossimi impegni. Ma quando il diavolo ci mette la coda c'è poco da fare".

In attesa di capire come sarà sbrogliata la matassa relativa alla prima gara di Serie A1, l'attenzione della squadra si sposta ora sull'impegno europeo: la Rari Nantes il 9, 10 e 11 ottobre sarà di scena ad Atene dove affronterà Partizan Belgrado, Duisburg, Kos – Sintez Kazan ed i padroni di casa dell'Apollon Smyrnis.