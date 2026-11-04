Savona | Degrado nel sottovasca della Piscina Zanelli, il Comune avvia i lavori d'urgenza

Intervento d'urgenza alle piscine comunali "Zanelli". Palazzo Sisto ha affidato i lavori d'urgenza per il rinforzo strutturale e al consolidamento dell'intradosso del solaio sottovasca della piscina di Corso Colombo.

Alla base del provvedimento i risultati di reiterati sopralluoghi tecnicidai quali è emerso un "quadro manutentivo fortemente compromesso", con degrado avanzato del calcestruzzo. Più nello specifico, i tecnici hanno riscontrato la presenza di piccole fessurazioni, estesi sfaldamenti e una preoccupante ossidazione delle armature metalliche.

A causa della particolarità dell'ambiente, con alta concentrazione di umidità e cloruri, si è reso necessario pianificare un intervento tecnico specialistico. Il progetto esecutivo prevede l'applicazione di un primo strato di matrice inorganica, dalla posa di una speciale rete in fibra di carbonio e da un secondo strato di matrice, completato infine da una finitura protettiva superficiale e dalla pulizia finale dell'area di cantiere. Questo sistema, oltre a sanare la parte ammaìlorata, avrà anche una funzione antifessurativa e antisfondellamento.

L'importo complessivo dei lavori è di 14.896,20 euro (comprensivo di IVA al 22%), finanziati da un avanzo libero di bilancio destinato agli interventi di investimento sugli impianti sportivi.