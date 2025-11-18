Calcio. Riccardo Boschetto non è più il tecnico del Tuttocuoio, separazione consensuale con il club toscano

E' durata cinque partite l'esperienza di Riccardo Boschetto alla guida del Tuttocuoio.
L'ex allenatore della Cairese ha collezionato due punti in cinque partite, non riuscendo a dare la svolta auspicata al club toscano, fanalino di coda nel girone D di Serie D.
La separazione è avvenuta di comune accordo, come annunciato dalla società:
"La società Tuttocuoio 1957 comunica di aver interrotto di comune accordo il rapporto professionale con l'allenatore Riccardo Boschetto.
La società gli augura le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera sportiva.
La squadra neroverde sarà affidata nuovamente ad Aldo Firicano che torna alla guida tecnica della Prima Squadra".