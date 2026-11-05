Pallanuoto | Euro Cup, La Rari nella tana del Sabac, i biancorossi a caccia del secondo successo nella fase a gironi

Dopo l’esordio vincente, la Rari Nantes Savona è già chiamata a un nuovo test. Oggi, giovedì 5 novembre, alle 20.45, i biancorossi affrontano in Serbia il VK Sabac Elixir nella seconda giornata del girone B del Group Stage dell’Euro Cup 26/26.

Nella prima giornata la squadra savonese ha battuto il Primorac Kotor (Montenegro) ai rigori, coronando una strepitosa rimonta e partendo con il piede giusto in un girone che si preannuncia equilibrato e combattuto.

Il Sabac è una squadra forte e lo dicono i risultati: i serbi hanno battuto il Partizan per 11-4 e, nel primo turno di Euro Cup, hanno ceduto soltanto di misura allo Spandau, 13-12. Il Partizan è un avversario che anche la Rari ha incrociato di recente: lo scorso 25 ottobre i savonesi lo avevano battuto 12-9. Un confronto indiretto che mostra come il Sabac abbia vinto con uno scarto molto più ampio, a conferma della sua pericolosità, soprattutto davanti al proprio pubblico. A livello di organico mister Angelini è pronto a ponderare al meglio tattica ed energie, viste le condizioni non perfette di Rocchi e Bruni.

Se in vasca la Rari è attesa da un impegno complicato, non è stato meno difficoltoso raggiungere la sede della partita. Il viaggio ha richiesto un volo da Bologna a Belgrado con scalo a Monaco di Baviera e, una volta atterrati nella capitale serba, un ulteriore trasferimento in pullman fino a Sabac. Una catena di spostamenti che sottolinea le difficoltà logistiche di una competizione europea, soprattutto nella marcia di avvicinamento alla gara, quando si deve ritrovare in fretta il ritmo partita.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Levan Berishvili (Georgia) e Koppany Toth (Ungheria). Il delegato è Nikolaos Vasileiou (Grecia). La partita sarà trasmessa in diretta su European Aquatics TV.



Il calendario della Rari Nantes Savona nel girone B