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Pietra Calcio | 05 ottobre 2026, 11:16

Calcio | Il Pietra Ligure torna a marciare, il Molassana cede in casa 3-1

Calcio | Il Pietra Ligure torna a marciare, il Molassana cede in casa 3-1

Il Pietra Ligure riprende immediatamente la propria corsa, rimanendo in scia di Cairese e Lavagnese.

Ieri pomeriggio la squadra di mister Moraglia è riuscita infatti a porre il freno all'ottimo momento del Molassana, reduce da ben sette punti conquistati nelle prime tre partite.

Un pizzico di buona sorte era in credito per i biancocelesti, dopo la buona prova priva di punti contro il Savona, e la dea bendata ci ha messo una pezza sulla doppia traversa colpita dai padroni di casa dopo pochi istanti di gioco.

Le tre reti realizzate nel corso del secondo tempo hanno però largamente legittimato la vittoria pietrese, con Iorio, Gianmarco Insolito e Castrofilippo a trovare la via della rete. Nel finale di gara i genovesi hanno accorciato le distanze con il rigore trasformato da Montemagno.

Domenica prossima nuovo big match interno in calendario: al Devincenzi arriverà la capolista Lavagnese.

MOLASSANA - PIETRA LIGURE 1-3

Marcatori: 53’ Iorio, 62’ Gi. Insolito, 70’ Castrofilippo, 86’ Montemagno rig.

Molassana: Carlucci, M. De Luci (80’ Bonanno), Tarducci (58’ Marzi), Scarantino (69’ Panepinto), Iraci, Barletta, Tavaroli, Mermina, Montemagno, Carboni (67’ Ferrario), Tappa (67’ Roncallo). 

Allenatore: S. De Lucia
 

Pietra Ligure: Vernice, Gasco (82’ Celella), Leo, Ravoncoli (77’ Balla), Odasso (80’ Secco), Ga. Insolito, Giglio, Aspesi (48’ Castrofilippo), Farrauto (48’ Fatnassi), Iorio, Gi.Insolito.

Allenatore: Moraglia
 

Arbitro: Savino di Genova
 

Redazione

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