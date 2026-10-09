Savona Rugby | Festa grande alla Club House per la promozione in Serie B

Una serata di festa, ma anche l'occasione per guardare con ambizione alla stagione che sta per iniziare. Martedì sera, presso la Club House del Savona Rugby, il presidente del Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Rugby, Roberto Lucchina, ha premiato la squadra seniores biancorossa per la promozione in Serie B conquistata al termine della stagione 2025/2026.

A ricevere la coppa è stato il capitano Samuele Pivari, che ha voluto condividere la soddisfazione del gruppo soffermandosi sul lavoro svolto durante la preparazione estiva e sui segnali positivi emersi dalle amichevoli precampionato.

"Stiamo lavorando bene, cercando di mettere a frutto le indicazioni di Alejandro e queste ultime due settimane in vista del campionato serviranno a perfezionare quanto non è stato ottimale."

Parole che testimoniano la determinazione con cui la squadra sta affrontando l'avvicinamento al debutto in Serie B, una categoria che rappresenta una sfida importante ma allo stesso tempo stimolante per tutto l'ambiente savonese.

Nel corso della serata è intervenuto anche il presidente del Savona Rugby, Dario Ermellino, che ha voluto sottolineare la crescita complessiva del club e l'impegno che attende la società nella nuova stagione.

"Si annuncia una stagione importante e impegnativa che ci vede impegnati su più fronti: dai grandi della Serie B ai bimbi delle Prime Mete, numerosissimi e pieni di entusiasmo come i loro genitori. Quest'anno abbiamo quattro dei nostri ragazzi che svolgono il servizio civile presso il nostro club e questo ci motiva e ci responsabilizza ulteriormente. Noi, come facciamo da 40 anni, continueremo a mettere il massimo dell'impegno e della passione."

La premiazione ha rappresentato non solo il riconoscimento di uno straordinario risultato sportivo, ma anche la conferma della solidità di una realtà che continua a investire nel proprio settore giovanile, nella formazione e nel radicamento sul territorio.

Tra entusiasmo, orgoglio e voglia di continuare a crescere, il Savona Rugby si prepara così ad affrontare una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide, con la consapevolezza di poter contare su una comunità sempre più numerosa e partecipe