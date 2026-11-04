Rugby | Italia-Argentina al Ferraris: Genova si prepara al Nations Championship

I club regionali e il Comitato si stanno preparando al match Italia-Argentina che sabato 14 novembre porterà il Nations Championship allo stadio Ferraris con appuntamenti che coinvolgono il territorio, i piccoli, i grandi, le famiglie e tutti coloro che vorranno respirare aria di rugby anche oltre la partita degli Azzurri.

I match autunnali del Nations Championship coinvolgeranno le nazionali più forti del mondo per tutto il mese di novembre e, grazie alla partnership con il MOG Mercato Orientale Genova, non solo sarà possibile guardare tutte le partite sugli schermi del Mercato ma, per i tesserati FIR, per i possessori di biglietti dei match e per chi si presenterà indossando abbigliamento di nazionali o club di rugby è previsto uno sconto del 10% su tutte le bevande del Bar Centrale.

La vigilia della partita, venerdì 13 novembre, vedrà prima la premiazione ufficiale del CUS Genova Rugby per la promozione in Serie A conquistata al termine della scorsa stagione e poi, a Recco, a partire dalle 20.00 si vivrà una serata all'insegna del rugby "old" e di un vero terzo tempo letterario che vedrà la partecipazione di Marco Pastonesi che, durante la cena, incanterà i presenti con i racconti di rugby tratti dai suoi libri.

Dopo le emozioni della partita vissute a Marassi al sabato, domenica 15 ad essere protagonisti saranno i giovanissimi atleti delle categorie Propaganda, sia a Genova che a Recco. Nel capoluogo si giocherà il "Torneo della Lanterna di Genova" U12 (stadio Carlini-Bollesan), mentre sulla Riviera di Levante il "Torneo Pesto e Focaccia" vedrà sfidarsi U12, U10, U8 e U6 (campo Carlo Androne).