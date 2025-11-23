Calcio, Serie D. Il Vado espugna Vinovo: una prodezza di Ciccone stende il Chisola

CHISOLA-VADO 0-1 (Ciccone 30'pt)
PRIMO TEMPO
1' - Partiti, primo possesso per il Vado
2' - Subito Chisola in avanti, Scienza imbeccato da Rizq calcia ma non trova la porta
8' - Ci prova D'Iglio con una conclusione potente da fuori area, ma Bellocci è reattivo e respinge con i pugni
14' - Ancora Chisola, ancora D'Iglio: dopo un lungo possesso palla, il centrocampista del Chisola ci ha provato di nuovo dal limite dell'area: questa volta il tiro è stato deviato in corner.
20' - Al festival del tiro da fuori si iscrive anche Casazza. Il tiro del difensore biancoblù termina abbondantemente fuori alla sinistra di Bellocci.
22' - Ci prova ancora il Chisola. Rastrelli elude la marcatura di Syll, ma al momento di calciare in porta colpisce male, facilitando l'intervento del portiere ligure.
29' - Ammonito Casazza.
30' - Perla su punizione di Ciccone. Il Vado la sblocca con una prodezza del suo numero 10, che dalla trequarti batte Pedone con un sinistro all'incrocio dei pali. Al primo tiro in porta, i liguri sono avanti.
42' - Si rivede il Chisola. Schema da calcio d'angolo: su invito di D'Iglio, Rosano calcia al volo ma il suo tiro termina alto.
45' - Ammonito Pisanu.
45' - 1' di recupero.
46' - Fine primo tempo. Vado in vantaggio grazie ad una prodezza di Ciccone su punizione.
SECONDO TEMPO
45' - Si riparte. Primo possesso per il Chisola.
50' - Cross dalla destra di Rizq. Il Vado si salva in calcio d'angolo.
54' - Ammonito Abonckelet.
55' - Punizione di Scienza dalla destra, Bellocci respinge senza problemi.
59' - Cambi per il Vado: dentro Gulinelli e De Rinaldis, fuori Pisanu e Abonckelet.
61' - Cross insidioso dalla sinistra da parte di Casazza, Saltarelli in allungo si rifugia in corner.
63' - Rosano tenta il tiro dalla trequarti, il pallone si spegne alla destra di Bellocci.
65' - Cambio Chisola: fuori Rastrelli, dentro Guzman.
69' - Cambio Vado: fuori Syll, dentro Sacco.
72' - Si rivede il Vado, tiro dalla distanza di Ciccone che termina alto.
75' - Cambio Vado: fuori Arras, dentro Vita.
76' - Ancora Ciccone, ancora con un tiro da fuori area. Anche in questo caso il tiro termina alto, senza impensierire Pedone.
77' - Cambio Chisola: fuori Casazza, dentro Ciccone.
78' - Occasionissima per i padroni di casa con Guzman, ma era fuorigioco.
82' - Prima grande occasione per il Chisola, Rizq di testa si coordina benissimo e la piazza all'angolino: Bellocci con un colpo di reni salva il risultato.
85' - Cambio Chisola: fuori Scienza, dentro Albisetti.
86' - Cambio Vado: fuori Ciccone, dentro Bussaglia.
90' - 5' di recupero.
90' - Il Vado ora trova spazi invitanti: Vita allunga la squadra e dal fondo del campo apparecchia per De Rinaldis, che dai 13 metri calcia debolmente, facilitando la presa di Pedone.
92' - Cambio Chisola: fuori Scarpetta, dentro Marmo.
95' - Finita: il Vado batte il Chisola grazie alla rete di Ciccone.
Le formazioni
CHISOLA: Pedone; Scarpetta, Rosano, Benedetto, D'Iglio, Azizi, Rizq, Favale, Rastrelli, Scienza, Casazza. A disp.: Marenco, Ciccone, Vitrotti, Albisetti, Cesari, Fragomeni, Guzman, Marmo, Audisio. All. Ascoli.
VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu, Arras, Raffini, Ciccone, Abonckelet, Lupinacci, Messina, Syll. A disp.: Viganò, Bussaglia, Vita, Gulinelli, De Rinaldis, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino. All.: Roselli
Arbitro: Cataldo Zito di Rossano
Assistenti: Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma, Filippo Todaro di Finale Emilia