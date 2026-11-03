Rugby Ligure | Il Savona batte l’Imperia in U18. Prima gioia per il CUS Genova in Serie A

Mentre si avvicinano le sfide degli Azzurri nel Nations Championship (Torino 7/11, Genova 14/11, Udine 21/11), il weekend dei club regionali regala un successo al Savona nell’U18 e la prima vittoria del CUS Genova dopo il ritorno in Serie A.

Il Savona parte bene nel campionato regionale U18. Nella terza giornata ha battuto l’Imperia per 36-22, ottenendo cinque punti in classifica contro l’uno degli avversari (5-1).

Nello stesso turno, le Vespe Cogoleto si sono imposte sul CUS Genova 54-10 (5-0), mentre l’URPA ha vinto in trasferta sul campo del Pro Recco: Pro Recco-URPA 17-29 (0-5).



Serie A: il CUS Genova sbanca Milano

Giornata speciale per il CUS Genova, che nel girone 2 ha conquistato la prima vittoria dal ritorno in Serie A. Sul campo dell’Amatori Milano finisce Amatori Milano-CUS Genova 33-47 (1-5), con i genovesi che portano a casa il bottino pieno.

Dopo tre giornate, in testa ci sono ASR Milano e Modena a 15 punti, seguite da Brixia e Rovato a 9. Più indietro Monferrato, CUS Milano e Bergamo a 7, poi Viadana a 6. Il CUS Genova sale a 5, davanti a Stade Valdotain e Lecco (4) e all’Amatori Milano, ultimo a 3.



Serie C: CUS Genova travolgente, Cogoleto al comando

In Serie C, terza giornata con questi risultati:

CUS Genova-RFC Spezia 82-7 (5-0)

Imperia-Vespe Cogoleto 21-27 (1-5)

Pro Recco-Amatori Genova 10-14 (1-4)

URPA-Provincia Ovest 17-3 (4-0)

In classifica comandano le Vespe Cogoleto con 10 punti, davanti all’URPA (9), a Imperia e Pro Recco (6) e al CUS Genova (5). Seguono Amatori Genova (4), Provincia Ovest (1) e RFC Spezia, ancora a zero. Tutte le squadre hanno però una partita da recuperare, quindi la graduatoria è provvisoria.



Gli occhi sugli Azzurri

Cresce intanto l’attesa per il Nations Championship: gli Azzurri giocheranno a Torino il 7 novembre, a Genova il 14 e a Udine il 21.