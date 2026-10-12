Alessandria già in fuga? L'Imperia fa suo il big match contro la Biellese

Tra le tante protagoniste di questo inizio di campionato, nel girone A del campionato di Serie D, c'è sicuramente la neopromossa Lascaris di mister Alberto Falco.
Il tecnico è stato ospite di Stadio Aperto nella puntata di lunedì 12 ottobre, raccontando i passaggi che hanno permesso alla società di Pianezza di approdare in pochi anni dalla Promozione al massimo campionato dilettantistico nazionale.
Domenica prossima è in calendario la sfida interna contro l'Alessandria, pronta ad allungare in vetta a +4 sulla Biellese dopo la sconfitta dei bianconeri in casa dell'Imperia.