A Ceriale riparte la ginnastica dolce per la Terza Età: dal 15 ottobre tornano gli incontri

Il Comune di Ceriale rinnova il proprio impegno a favore del benessere e della socializzazione della popolazione anziana con la ripartenza degli incontri di ginnastica dolce dedicati alla terza età.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato ai Servizi sociali, grazie alla convenzione stipulata lo scorso anno con Auser Savona, viene riproposta dopo il positivo riscontro ottenuto nella precedente edizione, confermandosi un’importante opportunità per favorire uno stile di vita attivo, promuovere il benessere psicofisico e contrastare l'isolamento sociale.

Le attività riprenderanno giovedì 15 ottobre 2026 nella tensostruttura di via Tagliasacchi e saranno condotte dalla dottoressa Silvia Caprioglio, che accompagnerà i partecipanti attraverso esercizi di ginnastica dolce adatti alla terza età, finalizzati a mantenere la mobilità, migliorare la coordinazione e favorire il benessere generale. Due gli incontri settimanali: lunedì dalle 9 alle 10 e giovedì dalle 14,45 alle 15,45. Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul posto.

«Abbiamo voluto dare continuità a un'iniziativa molto apprezzata dai nostri cittadini – afferma l'assessore alle Politiche Sociali Barbara De Stefano –. La ginnastica dolce rappresenta sia un'occasione per mantenersi in forma, sia un momento di incontro e condivisione, fondamentale per il benessere e la qualità della vita delle persone anziane».

L'Amministrazione comunale conferma così l'attenzione verso le esigenze della popolazione più adulta, sostenendo attività che favoriscono l'autonomia, la partecipazione e le relazioni sociali, con l'obiettivo di promuovere una comunità sempre più attiva e inclusiva.

«Un ringraziamento particolare va ad Auser Savona per la preziosa collaborazione e a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione dell'iniziativa», affermano la sindaca Marinella Fasano e l’assessore De Stefano.