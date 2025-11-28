 / Sport acquatici

Vela. La Federazione apre un concorso per il logo del centenario, in premio duemila euro

E' possibile inviare le proposte fino al 15 dicembre

In vista delle celebrazioni per il Centenario della sua fondazione, che ricorrerà nel 2027, la Federazione Italiana Vela promuove un concorso nazionale per la realizzazione del logo “FIV +100”, destinato ad affiancare il marchio istituzionale della Federazione in tutte le iniziative e attività che accompagneranno questo importante traguardo.

Il bando, pubblicato al link qui di seguito, invita a proporre la propria interpretazione grafica del segno “+100”, simbolo del secolo di storia federale e della continua evoluzione della vela italiana.

L’obiettivo è individuare un marchio celebrativo capace di esprimere continuità, innovazione e identità, valori che caratterizzano da sempre la Federazione, riconosciuta a livello internazionale come punto di riferimento sportivo e culturale.

Il logo selezionato verrà utilizzato in abbinamento al marchio istituzionale FIV e sarà impiegato su tutti i materiali ufficiali del Centenario: comunicazione digitale, pubblicazioni, campagne promozionali e merchandising.

Le candidature dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2025, seguendo le modalità indicate nel documento ufficiale.
Il progetto vincitore, selezionato dal Consiglio Federale, riceverà un premio di € 2.000 (duemila euro) e sarà adottato come emblema ufficiale del Centenario FIV.

