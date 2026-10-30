Ginnastica ritmica | Asd Arte Ginnastica sul tetto regionale di Serie C: a Loano gradino più alto del podio

È festa in casa ASD Arte Ginnastica, sezione della Polisportiva del Finale, che, con la sua formazione di Serie C di ginnastica ritmica ha conquistato il Campionato regionale, imponendosi nella seconda prova disputata a Loano e organizzata proprio dalla società.

A trascinare Arte Ginnastica sul gradino più alto del podio sono state Letizia Zanolla, Daria Di Cola, Beatrice Cerquetella, Alice Parodi e Arianna Giacometti, capaci di totalizzare 93,550 punti. Alle loro spalle si sono piazzate Etoile, seconda con 86,600 punti, e G.S. Audax Quinto, terza con 86,350.

La formazione ha affrontato la gara nelle diverse specialità (cerchio, palla, clavette e nastro) confermando i progressi mostrati nel corso della stagione. Una prestazione solida e precisa che ha permesso alle giovani ginnaste di conquistare il titolo regionale davanti al pubblico di casa.

“Siamo estremamente orgogliose di queste ragazze - commentano le tecniche Andrea e Carlotta Violante -. Questo primo posto è il coronamento di anni di sacrifici, sudore e ore passate in pedana. Hanno saputo gestire la tensione e dimostrato il loro vero valore. Non ci fermiamo qui: adesso testa e cuori sono già puntati ai prossimi impegni. Il 7 e 8 novembre ci aspetta la Zona Tecnica, a Padova, che vedrà schierate società di altissimo livello”.

La giornata di Loano ha quindi confermato il buon momento di Arte Ginnastica, che può contare su un settore giovanile in crescita e su un gruppo capace di affrontare appuntamenti importanti con personalità.

Buone notizie sono arrivate anche dalla ginnastica artistica, impegnata il 25 ottobre a Genova. In gara Matilde Levaggi, Arianna Malato, Cloe Alberti e Ludovica Manetta, protagoniste di una prova che si inserisce nel percorso di crescita del movimento della società.

Arte Ginnastica ha infine voluto ringraziare le amministrazioni comunali di Finale Ligure e Loano per la disponibilità degli impianti, fondamentali per l'attività quotidiana e per la preparazione delle atlete.

Tutto per arrivare a un altro risultato di rilievo che si aggiunge al sempre più soddisfacente palamres del sodalizio finalese, che guarda ora alla sfida della Zona Tecnica di Padova.





