Pallacanestro Alassio | Ripartono i campionati giovanili, la settimana si è chiusa con tre vittorie e un referto giallo

Stanno iniziando tutti i campionati giovanili, ecco una carrellata della scorsa settimana per i colori gialloblu.
UNDER 19 GOLD: Campionato che si prospetta davvero impegnativo e con molte squadre di livello. La prima giornata ci sorride e portiamo a casa un bel referto rosa dalla trasferta di Pegli dove riusciamo ad allungare da metà secondo quarto in poi.
PEGLI 53 - ABC ALASSIO 78
UNDER17 GOLD: Amichevole a Vado con azzeramento del punteggio dopo ogni quarto. Buone indicazione da parte di tutti e quindici i convocati anche se c'è molto da lavorare.
UNDER 15 FEMMINILE: Esordio per coach Andrea Lila (nella foto con le ragazze) con referto giallo ma buone indicazioni da parte delle ragazze contro una delle squadre candidata alla vittoria finale.
Inizio difficile contro la zona e press delle avversarie che prendono vantaggio grazie ad aspetti tattici ai quali siamo poco abituate. Aspetto positivo? Non aver mollato ed essere cresciute durante il match! Sabato trasferta impegnativa contro le campionesse regionali del Canaletto.
PONENTE 48 - TIGULLIO 67
UNDER15 ECCELLENZA: Prima vittoria per i ragazzi del 2012 di West Coast dopo la sconfitta nella gara d'esordio con Gators. Gara sempre in controllo pur se sofferta grazie alle alte percentuali da tre di Farigliano.
WEST COAST PONENTE 86 - FARIGLIANO 76
UNDER 14 GOLD: Esordio con referto rosa per i gialloblù che giocano bene dall'inizio, patiscono l'aggressività genovese di fine primo quarto ma grazie a un bel secondo periodo mettono al sicuro un incontro non facile.
ABC ALASSIO 88 - SCAT GENOVA 52