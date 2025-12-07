Calcio, Serie D. Il Vado ritrova la "bestia nera" Cairese, il Celle Varazze sfida un Saluzzo in grande forma

La boa di metà campionato si sta avvicinando sempre di più per le diciotto squadre partecipanti al Girone A di Serie D.

Nelle varie zone della classifica ogni team farà del proprio meglio per arrivare alla sosta natalizia con il maggior numero di punti possibili, Vado compreso. La squadra di Roselli ha come obiettivo la conquista del titolo di campione d'inverno, ma per riuscire a mantenere almeno inalterato il proprio vantaggio sulle avversarie dovrà provare a far suo il "derby" contro la Cairese. Una sfida particolare, al netto delle differenze di graduatoria, dato che nella passata stagione i valbormidesi riuscirono ad accaparrarsi entrambe le partite sotto la guida di Boschetto e Nappi.

Osso duro in arrivo all'Olmo-Ferro per il Celle Varazze: il Saluzzo è in grande spolvero e veleggia al quarto posto. La squadra di mister Cacciatore può vantare inoltre il miglior attacco del torneo insieme al Ligorna con 25 gol realizzati. Servirà quindi una prova di grande attenzione per i biancoblu, alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria con l'Asti e il pareggio di Varese.

Attenzione infine anche al derby ponentino tra Sanremese e Imperia. In palio punti importantissimi in zona salvezza, senza dimenticare le problematiche societarie nerazzurre, nuovamente riemerse dopo le difficoltà estive.