Pallacanestro Alassio | Bilancio in parita' nel maschile e solo vittorie nel femminile

Under 19 GOLD: Seconda vittoria in altrettante partite pur giocando una gara a fasi alterne. Scontiano anche diverse assenze ma registriamo i primi punti di Giacomo nella categoria. Nelle prossime partite salirà vertiginosamente il livello con due squadre candidate alla vittoria finale.
ABC ALASSIO 73 - SCAT 47
Under 15 Femminile: Bella vittoria in trasferta con Canaletto Spezia in una gara sempre condotta ma mai con margini rassicuranti. Alla fine vinciamo di due contenendo la rimonta spezzina.
CANALETTO 48 - PONENTE 50
Under 15 Eccellenza: Sconfitta in trasferta ma con evidenti margini di miglioramento per i ragazzi.
La speranza è sempre quella di recuperare da tutti gli infortuni per cercare di avere tutte le frecce disponibili al nostro arco.
CROCETTA 75 - PONENTE ANDORA 69
Under 15 GOLD: Bella amichevole con Bordighera in vista dell'inizio del maggiore campionato ligure. Grazie ai bordigotti per la visita.
Under 14 Femminile: Buona la prima per le 2013-14 che espugnano Vado Ligure con un risultato che non conferma le qualità delle vadesi. È stata ben più difficile di quel che non dice il risultato finale... ma BRAVE alle nostre!
APS 30 - PONENTE 64
MINIBASKET: Bellissimo appuntamento per Scoiattoli-Libellule e per Aquilotti-Gazzelle con gli amici di Pallacanestro Borghetto. Tante partite e due ore giocate nel vero spirito minibasket