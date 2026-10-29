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Basket | 29 ottobre 2026, 17:10

Cestistica Savonese | Halloween al PalaPagnini: minibasket, festa e Serie C con i Seagulls Genova

Cestistica Savonese | Halloween al PalaPagnini: minibasket, festa e Serie C con i Seagulls Genova

Sabato 31 ottobre il PalaPagnini ospiterà una giornata dedicata alla pallacanestro e al clima di Halloween. I Seagulls Genova, squadra di Serie C Maschile, giocheranno nuovamente nell’impianto della Cestistica Savonese la loro partita casalinga, a causa dell’indisponibilità del proprio campo.

Per l’occasione la Cestistica Savonese ha organizzato un pomeriggio che coinvolge anche i ragazzi del minibasket, sia savonesi sia genovesi. Il programma comprende un’amichevole, una piccola festa a tema e il match di campionato.

Il programma

  • Ore 15:00: amichevole di minibasket tra Cestistica Savonese e Seagulls Genova
  • Ore 16:30: piccola festa di Halloween dedicata ai giovani cestisti
  • Ore 18:00: Seagulls Genova – CUS Torino, settima giornata del campionato di Serie C Maschile FIP Piemonte

Ingresso gratuito

L’intera giornata è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

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