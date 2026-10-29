Cestistica Savonese | Halloween al PalaPagnini: minibasket, festa e Serie C con i Seagulls Genova

Sabato 31 ottobre il PalaPagnini ospiterà una giornata dedicata alla pallacanestro e al clima di Halloween. I Seagulls Genova, squadra di Serie C Maschile, giocheranno nuovamente nell’impianto della Cestistica Savonese la loro partita casalinga, a causa dell’indisponibilità del proprio campo.

Per l’occasione la Cestistica Savonese ha organizzato un pomeriggio che coinvolge anche i ragazzi del minibasket, sia savonesi sia genovesi. Il programma comprende un’amichevole, una piccola festa a tema e il match di campionato.

Il programma

Ore 15:00 : amichevole di minibasket tra Cestistica Savonese e Seagulls Genova

: amichevole di minibasket tra Cestistica Savonese e Seagulls Genova Ore 16:30 : piccola festa di Halloween dedicata ai giovani cestisti

: piccola festa di Halloween dedicata ai giovani cestisti Ore 18:00: Seagulls Genova – CUS Torino, settima giornata del campionato di Serie C Maschile FIP Piemonte

Ingresso gratuito

L’intera giornata è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.