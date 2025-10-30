Giudice Sporitvo, Promozione. Dieci turni a Incorvaia del Savona, una a Gallo e Daniele Puddu

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 25/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
DELFINO ANDREA (SAVONA F.B.C. 1907)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE
INCORVAIA ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
Al termine della gara, ancora all'interno del tdg, su segnalazione del primo assistente (AA1), rivolgeva all'AA1 alcune espressioni ingiuriose. A seguito del provvedimento di espulsione si avvicinava all'AA1 puntando il dito verso la parte alta del corpo dello stesso teneva una condotta gravemente irriguardosa che si concretizzava con un contatto fisico poiché appoggiava le proprie braccia su quelle del AA1 spingendole verso il basso. Il calciatore veniva quindi allontanato da alcuni compagni e dirigenti della propria squadra.
Nel il tunnel che conduce agli spogliatoi, in prossimità di quello riservato alla terna arbitrale, rivolgeva all' AA1 alcune espressioni ingiuriose.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CALCAGNO MATTEO (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE (I INFR)
BARISONE LORENZO (ALBISSOLE 1909) DECERCHI AKIRA RICCARDO (ALBISSOLE 1909)
GARE DEL 26/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 125,00 SAN CIPRIANO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano al ddg espressioni
ingiuriose ed irriguardose.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
VALLE ANGELO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
MINETTO GUIDO (VALLESCRIVIA 2018)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)
Al 15' st, dopo essere caduto a terra per un contatto di gioco, si rialza e colpisce con una gomitata la schiena di un avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
(sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
ARATA GIACOMO (CALVARESE 1923)
GALLO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
AGOLLI ERMAL (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
BUNT ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
Assistendo alla gara fra il pubblico, nel corso della stessa rivolgeva al ddg espressioni minacciose e
ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PUDDU DANIELE (FINALE)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SALVETTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MENINI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES) PULSONI
STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
CALVI SAMUELE (MASONE) CALANDRINO
MATTEO (PONTELUNGO 1949)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE (III INFR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
CARLI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PANDISCIA DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
PINCAY PADILLA HARRY ALBERTO (LITTLE CLUB JAMES)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
GARZON DANIELE (MASONE)
LUPI JACOPO (MASONE)
CHIARABINI MIRKO (PRAESE 1945)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BARISON STEFANO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR) PORQUEDDU
MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TUBINO MARCO (LEGINO 1910)
CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
ELHDIY ZAKARIA (MAGRA AZZURRI)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
PERASSO SIMONE (SAN CIPRIANO)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
SIDDI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)
PASQUALINO NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)
GARIBBO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
NALBONE DANIELE (CA DE RISSI SG)
VELATI MATTEO (CA DE RISSI SG)
PODESTA LUCA (CAPERANESE 2015)
BARONE DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GUARAGLIA SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MINAZZO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BERTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
NAZARENKO DANILO (FINALE)
POLITO THOMAS (FINALE)
GUIDI DAMIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RONCHETTI MATTIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
FERRARI GABRIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)
VARSI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
MACCIO LORENZO (MASONE)
BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (NEW BRAGNO CALCIO)
MONNI EMMANUELE (NEW BRAGNO CALCIO)
GARABELLO THOMAS (PONTELUNGO 1949)
PAGLIARULO ANTONIO (SAMMARGHERITESE 1903)
VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)
CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)
MAIORANA CRISTIAN (SANTERENZINA)
SARNO ALFREDO (SERRA RICCO 1971)
SCALZI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
CANNAVO SAMUELE (SUPERBA CALCIO 2017)
FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
LUCIANI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)