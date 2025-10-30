Atletica, focus della Regione sul campo di Boissano: diversi gli interventi segnalati per riqualificare l'impianto

Visita all'impianto sportivo polivalente di Boissano, struttura realizzata grazie ad un progetto sinergico la cui gestione intercomunale vede il Comune di Boissano capofila, per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, accompagnato nell'occasione dal sindaco Paola Devincenzi, dal vicesindaco Ramona Siri e dal responsabile Atletica Team Boissano Valerio Mogliotti.

"Il Campo di atletica è una struttura fondamentale per il territorio - ha spiegato Vaccarezza- Si svolgono qui eventi di portata internazionale che radunano migliaia di atleti con le loro famiglie, senza dimenticare il grande lavoro svolto con le scuole di ogni ordine e grado. Diversi gli interventi da effettuare per la riqualificazione di alcune parti ammalorate, fondamentale è il retopping della pista di atletica: un intervento di ristrutturazione e rinnovamento superficiale della pista esistente, come il tartan, che permette di recuperarne le prestazioni e l'estetica senza dover demolire e ricostruire l'intera struttura da zero".

"Ho già contattato l'assessore regionale allo sport Simona Ferro, che ringrazio per la disponibilità, la quale mi ha assicurato la calendarizzazione di una sua visita nelle prossime settimane", ha concluso Vaccarezza.